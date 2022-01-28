صلاح الدين بصير لـ"إرم نيوز": كيروش وخليلوزيتش متشابهان.. وهذه أفضل طريقة لإيقاف خطورة محمد صلاح

يرى النجم المغربي صلاح الدين بصير، أن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، ستكون أشبه بكلاسيكو عربي مثير.

وقال بصير في تصريحاته لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تجمع بين منتخبين كبيرين كلاهما يملك القدرات التي تؤهله للمنافسة على اللقب القاري بخلاف أنهما يملكان التاريخ الكبير في الكرة الأفريقية.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي عليه أن يتحلى بالتركيز والحضور الذهني بكل قوة، وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا أيضا بالحذر من العناصر المؤثرة في منتخب مصر.

وحدد بصير الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد سيد ”زيزو“، نجم الزمالك المصري، بأنهم الأخطر هجوميا في تشكيلة الفراعنة.

وتطرق بصير إلى النجم محمد صلاح بشكل خاص، مؤكدا أن صلاح من أفضل الهدافين حاليا على مستوى العالم، وهو أمر لا ينكره أحد، بل هناك مدافعون كبار وأصحاب أسماء رنانة في الكرة العالمية لا يستطيعون إيقافه.

وأضاف نجم ديبورتيفو لاكورونا الإسباني الأسبق: ”في رأيي الطريقة الأفضل لإيقاف خطورة صلاح عدم ترك المساحات له ليكون وجها لوجه ضد المدافع، وهو ما يأتي من خلال تضييق المساحات والضغط القوي في خط الوسط على مفاتيح بناء هجمات الفراعنة“.

🚨 رسميًا | مباريات ربع نهائي #كاس_الامم_الافريقيه 👇 🇨🇲 الكاميرون x غامبيا 🇬🇲

🇲🇦 المغرب x مصر 🇪🇬

=🏆=

🇹🇳 تونس x بوركينا فاسو 🇧🇫

🇸🇳 السنغال x غينيا الاستوائية 🇬🇶#إرم_سبورت | #كأس_الأمم_الأفريقية2021 pic.twitter.com/m6qpPnOPLc — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وتابع: ”أجواء لقاءات مصر والمغرب دائما تتسم بالإثارة والندية والمهارات الفردية تحسم مواقف مهمة، وبالتالي يجب عدم ترك الفرصة لصلاح لإحداث الفارق“.

وعن المواجهة بين الثنائي البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، والبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قال بصير: ”كيروش وخليلوزيتش متشابهان إلى حد بعيد في أسلوبهما التكتيكي، وكلاهما واجه انتقادات واسعة من الإعلام والصحافة في مصر والمغرب“.

وأوضح أن كيروش منذ توليه قيادة الفراعنة وهو يحاول تجديد الدماء ويمنح الفرصة لوجوه جديدة، ولكن المستوى بالطبع أقل مما قدمه منتخب مصر في بداية الألفية الثالثة مع المعلم حسن شحاتة ومن قبله الراحل محمود الجوهري.

وتابع: ”النتائج إيجابية لمنتخب مصر مع كيروش فوصل إلى نصف نهائي كأس العرب، وبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، وأعتقد أن بدايته مميزة مع الفراعنة“.

وأكد أن خليلوزيتش واجه أيضا انتقادات واسعة في المغرب بسبب تراجع الأداء واستبعاد بعض الأسماء اللامعة وتحديدا حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، وهو ما حدث أيضا مع كيروش الذي استبعد بعض الأسماء البارزة في مصر.