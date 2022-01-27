ضياء السيد مدرب منتخب مصر يسخر من خالد الدرندلي بسبب مكافأة الـ500 دولار (فيديو)

سخر ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده؛ بسبب مكافأة الـ500 دولار للاعبين.

وقرر الدرندلي إعطاء كل لاعب في منتخب مصر مكافأة 500 دولار، بعد التأهل لدور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح، ولكن رفض لاعبو الفراعنة تلك المكافأة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لضياء السيد وهو يسخر من القيمة المالية الضعيفة للمكافأة، مؤكدًا أن هذا الرقم هزيل، خاصة وأن اللاعبين لديهم مستحقات مالية كبيرة متأخرة.

وقال ضياء السيد في التسريب: ”صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. خادل صاحبي من أيام النادي الأهلي.. قولت له أنت بتستعبط.. أنت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه؟“.

وحجزت مصر مقعدا لها في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، الأربعاء، بتغلبها على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واستمر التعادل السلبي حتى الصافرة النهائية، ليذهب المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين لم تشهد دقائقها أي تغيير على مستوى النتيجة، رغم بعض المحاولات من الجانب المصري.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 للايفواريين، ليحسم الفوز والتأهل لملاقاة المغرب في الدور ربع النهائي.