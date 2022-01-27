الريان القطري يقدم عرضًا مغريًا لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري

ذكرت تقارير إعلامية أن الريان القطري يستهدف التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري لخلافة الفرنسي لوران بلان وقدم عرضًا ماليًا مغريًا لإقناعه بالرحيل عن الفريق المصري.

ووفقا لقنوات ”الكاس“ فإن الريان قدما عرضا مغريا للتعاقد مع موسيماني دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ويحتل الريان القطري المركز السابع في دوري نجوم قطر، وتعاقد مع الفرنسي رولان بلان، في شهر كانون الأول / ديسمبر 2020، لكن الفريق لم يحقق أي ألقاب تحت قيادته، وقاد الفريق في 38 لقاء، خسر 19 مرة، وتعادل 6 مرات، وفاز 13 مرة.

وينتهي عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي المصري، بنهاية موسم 2021/2022 الحالي، وقاد الفريق المصري للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، والدوري المصري مرة واحدة، وكأس مصر مرة واحدة.

تصريحات موسيماني.. ورقة ضغط التجديد أم إنذار لمغادرة الأهلي المصري؟ https://t.co/FB2LZua90a pic.twitter.com/Zgrk5NdRRL — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

وما زال تجديد عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي المصري يثير الجدل، حيث عبر المدرب مؤخرًا عن استيائه من تأخر تجديد تعاقده مع النادي الأحمر، فيما تشير تقارير إعلامية لعدم تقديم إدارة الأهلي المصري لعرض جديد وتنتظر رده على عرضها السابق.

وترفض إدارة الأهلي وصول زوجة المدرب الجنوب أفريقي للقاهرة لحسم مسألة تجديد عقد المدرب بيتسو موسيماني.

مشادة عنيفة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم في مران الأهلي المصري https://t.co/5MZXVosCYE pic.twitter.com/eVltteISz9 — إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

وأدى نجاح المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي المصري وقبله مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث توج 3 مرات بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريقين؛ لاهتمام عدة أندية في دول الخليج العربي بخدماته كما كان مرشحًا لقيادة منتخب بلاده جنوب أفريقيا الذي خرج من تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ولا يشارك حاليًا في نهائيات أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث يلاقي مونتيري، يوم 5 فبراير المقبل.

تصريحات موسيماني

وقبل أيام قال موسيماني في تصريحات صحفية: ”أتفاوض مع الإدارة منذ فترة طويلة.. بدأت قبل مباراة كايزر تشيفز في النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.. وقبل السوبر الأفريقي، ونتفاوض للمرة الثالثة قبل كأس العالم“.

وأضاف: ”لا يوجد اتفاق حتى الآن، ولا أعرف سبب التأخير، أنا ماعنديش مشكلة مع الأهلي، وعاوز أجدد، المشكلة من الإدارة“.

وبسؤاله: هل المقابل المادي هو سب التأخير؟ قال: ”لسنا مختلفين في الراتب، ولكن هناك أشياء أخرى.. وليس من الجيد أن تستمر المفاوضات فترة طويلة“.

وتابع: ”سأكمل عقدي مع الأهلي، وأنا في قمة التركيز.. والتجديد لا يؤثر على عملي.. وأسهمت في بطولات الأهلي.. هو فريق كبير، ولكنني ساهمت في البطولات، وإذا رحلت فهذه سنة الحياة.. والحياة تستمر، ولكن نفسي أكمل إن شاء الله“.