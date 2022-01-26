تشخيص إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن طبيعة إصابة الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي، لاعبي الفراعنة والنادي الأهلي.

وتعرض محمد الشناوي وحمدي فتحي للإصابة خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، وفاز فيها الفراعنة بركلات الترجيح.

وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية، إن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة والأهلي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات غدًا الخميس، للوقوف على حجم الإصابة بالكامل.

وعن إصابة حمدي فتحي قال: ”عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع أيضًا غدا لعمل أشعة لتحديد العلاج ومدة التعافي“.

إصابة قوية تُبعد محمد الشناوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار (فيديو) https://t.co/X0FKt9H985 pic.twitter.com/flJKiS50j8 — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وحجزت مصر مقعدا لها في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، الأربعاء، بتغلبها على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بدأ اللقاء بحذر هجومي سرعان ما تبدد بتسديدة قوية من فرانك كيسي مرت بجوار القائم الأيسر، رد عليه عمر مرموش بكرة أخطر ردتها عارضة مرمى الكوت ديفوار عند الدقيقة 17.

وتوالت الفرص من كلا الطرفين، وكاد المنتخب الإيفواري يأخذ الأسبقية لولا التصدي الرائع الذي قام به محمد الشناوي أمام تصويبة أكروباتية لإبراهيم سنغاري في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني، آلت الأفضلية لمنتخب ”الفراعنة“ الذي رفع من نسقه الهجومي وهدد مرمى كوت ديفوار بفرصة خطيرة أهدرها عمرو السولية، حيث كان بمفرده عندما تسلم كرة من محمد صلاح، لكنه سددها خارج الملعب.

وحاول محمد النني ومصطفى محمد كسر بياض النتيجة، لكن محاولتهما لم يكتب لها النجاح، ثم واصل الشناوي تألقه وتصدى لرأسية المهاجم سباستيان هالير عند الدقيقة 70.

وأضاع محمود تريزيغيه فرصة خطرة للمنتخب المصري في الدقيقة 73، بعدما فشل في إسكان الكرة داخل مرمى الخصم وهو بوضعية انفراد تام بالحارس علي سنغاري.

وعرفت الدقائق العشر الأخيرة تحرك منتخب كوت ديفوار نحو مناطق ”الفراعنة“، ونجح في خلق فرصتين أبطل الشناوي مفعولهما، قبل أن يخرج مصابا مع حلول الدقيقة 88 متأثرا بإصابة لحقت به أثناء تصديه لكرة البديل ويلفريد زاها، ويحل محله محمد أبو جبل.

واستمر التعادل السلبي حتى الصافرة النهائية، ليذهب المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين لم تشهد دقائقهما أي تغيير على مستوى النتيجة، رغم بعض المحاولات من الجانب المصري.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 للإيفواريين، ليحسم الفوز والتأهل لملاقاة المغرب في الدور ربع النهائي.