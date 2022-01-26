أمم افريقيا: مصر تعبر كوت ديفوار وتضرب موعدًا مع المغرب في دور الـ8

خطف منتخب تذكرة الصعود لدور الـ8 بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على حساب نظيره، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على نظيره الإيفواري 5/4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري، حيث سجل الضربات الخمس، بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة.

وسيواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وسجل ركلات مصر أحمد السيد ”زيزو“ وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وصلاح، بينما أهدر إيريك بايي ركلة واحدة لساحل العاج تصدى لها الحارس البديل محمد أبوجبل ببراعة.

وفي المقابل سجل ركلات ساحل العاج نيكولا بيبي وإبراهيم سنجاري ومكسويل كورنيه وويلفريد زاها.

وكانت هذه المباراة بمثابة إعادة لنهائي نسخة 2006 في القاهرة والتي حسمتها مصر بالفوز بركلات الترجيح أيضا بقيادة الحارس المخضرم عصام الحضري مدرب حراس المرمى الحالي.

وجاءت أول فرصة خطيرة بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من فرانك كيسي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

وبعدها بخمس دقائق حاول سيرج أورييه اختراق دفاع مصر من الناحية اليسرى لكن عمر مرموش نجح في إبعاد الخطوة.

وكاد مرموش أن يفتتح التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 17.

وأطلق صلاح تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من السولية في الدقيقة 21 أبعدها الحارس بدرة علي سنجاري إلى ركلة ركنية ببراعة.

وبعد نحو نصف ساعة من البداية غادر كيسي الملعب للإصابة وشارك بدلا منه سيري دي.

وأطلق مصطفى محمد تسديدة من مدى قريب في الزاوية الضيقة حولها سنجاري إلى ركنية في الدقيقة 36 وبعدها بثلاث دقائق رد إبراهيم سنجاري بتسديدة مباشرة من مدى قريب تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أطلق سيباستيان آلير تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي.

وأهدر السولية فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة 53 بعد تمريرة من صلاح حيث أطلق تسديدة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 70 تصدى الشناوي لمحاولة خطيرة من آلير كادت أن تكون هدف الافتتاح، وبعدها بثلاث دقائق أهدر البديل محمود حسن ”تريزيجيه“ فرصة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر لسنجاري.

وأرسل بيبي تسديدة أرضية ضعيفة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي في الدقيقة 79.

وقبل النهاية بخمس دقائق اخترق البديل زاها منطقة جزاء مصر وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي وتوقفت المباراة بعدها لعلاجه من الإصابة لكنه غادر الملعب في النهاية ليشارك بدلا منه أبوجبل.

واستمر التعادل بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

* استمرار الإثارة

ومع بداية الأشواط الإضافية دفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بمحمد شريف بدلا من مصطفى محمد.

وكاد تريزيجيه أن يهز الشباك بتسديدة من مدى قريب ردها المدافع ويلفريد كانون، قبل أن يرسل شريف ضربة رأس بعد تمريرة بالرأس أيضا من المدافع أحمد حجازي لتمر أعلى المرمى في الدقيقة 93 ويصاب شريف ويخرج للعلاج.

وأطلق البديل أحمد سيد ”زيزو“ تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ردها الحارس سنجاري في الدقيقة 99.

وأطلق إبراهيم سنجاري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبوجبل وأبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 104.

ومرر صلاح بينية رائعة داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى في الدقيقة 113.

وبالطريقة ذاتها اخترق صلاح دفاع ساحل العاج من الناحية اليسرى ليمرر إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة في يد سنجاري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

المباراة قد شهدت تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري لإصابة قوية أبعدته عن اللقاء.

وفي الدقيقة 86 نجح الشناوي في التصدي لكرة انفراد من مهاجم كوت ديفوار، وصد الكرة على مرتين ليرتطم بزميله محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب المصري ويتعرض للإصابة.

ولم يستطع الشناوي التحامل على نفسه وقرر مغادرة الملعب، ليدفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر، بالحارس البديل محمد أبوجبل.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين مصر وكوت ديفوار، حين خرج الحارس المصاب محمد الشناوي.

إصابة قوية تُبعد محمد الشناوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار (فيديو) https://t.co/X0FKt9H985 pic.twitter.com/flJKiS50j8 — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور الـ16، عقب احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضاً كل من غينيا بيساو والسودان.

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق رقماً قياسياً بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب من بينها ثلاثة القاب متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.