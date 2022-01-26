إصابة قوية تُبعد محمد الشناوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار (فيديو)

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري لإصابة قوية أبعدته عن مباراة منتخب بلاده ضد كوت ديفوار، في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وفي الدقيقة 86 نجح الشناوي في التصدي لكرة انفراد من مهاجم كوت ديفوار، وصد الكرة على مرتين، ليرتطم بزميله محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب المصري ويتعرض للإصابة.

ولم يستطع الشناوي التحامل على نفسه وقرر مغادرة الملعب، ليدفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بالحارس البديل محمد أبوجبل.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين مصر وكوت ديفوار، حين خرج الحارس المصاب محمد الشناوي.

وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة، التي ضمت أيضاً كلا من غينيا بيساو والسودان.

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق رقماً قياسياً بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.