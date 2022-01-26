التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة أمام منافسه كوت ديفوار مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في الكاميرون.

وتقام أيضا مواجهة بين مالي وغينيا الاستوائية في ختام منافسات ثمن نهائي البطولة القارية.

منتخب مصر يهزم السودان ويتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية (فيديو) https://t.co/yUhocZuWSr pic.twitter.com/Ll8prc2JQD — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد كوت ديفوار، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب غابوما بمدينة دوالا الكاميرونية الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 ماكس بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب كوت ديفوار متصدرا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعدما فاز على غينيا الاستوائية بنتيجة 1/0 ثم تعادل مع سيراليون بنتيجة 2/2 وفاز على الجزائر حامل اللقب بنتيجة 3/1.

محمد صلاح يوجه طلبًا للجماهير قبل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا https://t.co/b3zjio5MQD pic.twitter.com/7I9ujWlKix — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وتأهل منتخب مصر وصيفا للمجموعة الرابعة بعدما خسر أمام نيجيريا بنتيجة 0/1 ثم فاز على غينيا بيساو بنتيجة 1/0 وتغلب على السودان بنفس النتيجة.

تاريخ المواجهات

يتفوق منتخب مصر في تاريخ لقاءاته ضد كوت ديفوار بصفة عامة وتحديدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأت لقاءات منتخب مصر والأفيال في كأس الأمم الأفريقية 1970 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3/1 بهاتريك الراحل حسن الشاذلي وسجل لكوت ديفوار لوران بوكو وحصد الفراعنة المركز الثالث.

وتقابل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية 1974 بدور المجموعات وفاز منتخب مصر بثنائية دون رد حملت توقيع حسن الشاذلي وعلي خليل ثم تفوق منتخب مصر بنتيجة 2/1 في كأس الأمم الأفريقية 1980 وسجل لمنتخب مصر ماهر همام ومختار مختار وأحرز للأفيال آني جوميه.

وكرر منتخب مصر التفوق بنفس النتيجة في نسخة أمم أفريقيا 1984 بثنائية طاهر أبوزيد وأحرز للأفيال باسكال آكا ثم فاز منتخب مصر بنتيجة 2/0 في نسخة أمم أفريقيا 1986 سجلها شوقي غريب وجمال عبد الحميد ثم تغلب منتخب مصر بنتيجة 2/1 في دورة الألعاب الأفريقية 1987.

جماهير كوت ديفوار تجتاح الملعب بعد الفوز على الجزائر.. وانهيار يوسف بلايلي (فيديو) https://t.co/oISANU1my3 pic.twitter.com/wDVBumn7KD — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وحقق منتخب كوت ديفوار أول فوز له على منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 1990 بنتيجة 3/1 بعدما سجل عبدولاي تراوري هدفين للأفيال بجانب سيرجي آلان مايجي وأحرز لمنتخب مصر عادل عبدالرحمن.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 بقيادة مدربه الراحل محمود الجوهري على حساب كوت ديفوار بعد التعادل دون أهداف والفوز بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2002، وفاز منتخب مصر في الإسكندرية بهدف دون رد عن طريق سيد عبدالحفيظ وتعادلا في كوت ديفوار بنتيجة 2/2 وسجل لمنتخب مصر أحمد صلاح حسني وإبراهيم سعيد وأحرز للأفيال إبراهيما باكايوكو من ضربة جزاء ونادر السيد في مرماه بالخطأ.

وتفوق منتخب كوت ديفوار لأول مرة في لقاءين متتاليين على حساب مصر في تصفيات كأس العالم 2006 بعد الفوز بنتيجة 2/1 في ستاد الإسكندرية عن طريق آرونا دينداني وديديه دروغبا وسجل لمصر محمد أبوتريكة وفاز الأفيال في أبيدجان بثنائية ديديه دروغبا.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بنتيجة 3/1 بعدما سجل عماد متعب ”هدفين“ ومحمد أبوتريكة بينما أحرز بكاري كوني للأفيال ثم تقابلا في النهائي وتعادلا دون أهداف وفاز الفراعنة باللقب بضربات الترجيح بنتيجة 4/2.

وكان آخر لقاء رسمي بين المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 وفاز منتخب مصر بنتيجة 4/1 سجلها عمرو زكي ”هدفين“ وأحمد فتحي ومحمد أبوتريكة بينما أحرز للأفيال عبد القادر كيتا.

أسلحة منتخب مصر

يخوض منتخب مصر المواجهة باحثا عن التأهل إلى ربع النهائي في إطار رغبة كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010.

ويغيب عن منتخب مصر مدافعه محمود حمدي الونش ولكنه يستعيد خدمات الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح بعد غيابه للإصابة في لقاء نيجيريا.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن التفوق التاريخي لمنتخب مصر على حساب كوت ديفوار لا يعني شيئا قبل مواجهة ثمن النهائي مؤكدا أن فريقه مطالب بإثبات أفضليته على أرض الملعب.

وأبدى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي استياءه من الانتقادات التي يطلقها بعض المحللين وبعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد عدة لاعبين مؤكدا أن ذلك يؤثر على اللاعبين بشكل خاص.

ومن المرجح أن يعتمد كيروش على طريقة 4/3/3 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال وأحمد فتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره محمد النني وأيمن أشرف أو عبدالله السعيد بينما يقود خط الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

أوراق الأفيال

يأمل منتخب كوت ديفوار كسر عقدة الفراعنة والتقدم إلى ربع النهائي في ظل رغبة الأفيال في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخهم بعد نسختي 1992 و2015.

وقال الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه سيواجه المنتخب الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي، مؤكدا أنه يحترم الفراعنة ولكنه سيلعب لتحقيق الفوز.

ويعتمد منتخب كوت ديفوار أيضا على طريقة 4/3/3 بوجود حارس المرمى بدارا علي سانجاريه وأمامه رباعي خط الدفاع سيمون ديلي وإيريك بايلي أو أوديلون كوسونو وسيرجي أورييه وجيسلان كونان.

ويقود خط الوسط إبراهيم سانجاريه وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري، بينما يقود خط الهجوم نيكولاس بيبي وسباستيان هالير وماكس جراديل أو ويلفريد زاها.

وقال حمادة صدقي، المدرب المساعد الأسبق للمدير الفني حسن شحاتة، إن منتخب مصر قادر على عبور عقبة كوت ديفوار بشروط محددة على رأسها الفوز بمعركة خط الوسط وعزل هجوم الأفيال عن الوسط.

وأشار صدقي لشبكة ”إرم نيوز“ إلى أن كوت ديفوار يجيد استغلال السرعات ويتحكم في خط الوسط ويجب إيقاف مفاتيح خط الوسط، خاصة الثنائي فرانك كيسي وإبراهيم سنجاريه، فهما من أصحاب القدرات البدنية المميزة.

وأوضح أن ثلاثي هجوم منتخب مصر صلاح ومرموش ومصطفى يجب أن يتحلى بالفاعلية على المرمى بشكل أكبر واستغلال المحاولات بأقصى قدر مستطاع.