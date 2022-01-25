محمد صلاح يوجه طلبًا للجماهير قبل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة قوية للجماهير قبل مواجهة كوت ديفوار، غدًا الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ”صلاح“ موجهًا حديثه للجماهير: ”على الجميع أن يشجع منتخب مصر، لا أن يدعم جمهور الأهلي والزمالك لاعبيه فقط داخل الفريق، وأيضًا كلامي موجه للإستديوهات التحليلية عليها الحديث عن منتخب مصر وليس عن لاعبين بأعينهم، وأشعر بالسعادة مع اللاعبين بنسبة 100%، ولا أتأثر بما يفعله الجمهور بحكم خبراتي في اللعب مع المنتخب، كما أنني لا أتابع الإستديوهات التحليلية، لكن ما يحدث يؤثر على بعض اللاعبين“.

وأضاف: ”جماهيرية المنتخب لم تعد كما كانت في السابق، وأحاول نقل خبراتي للاعبين، لكننا نعيش عصر مواقع التواصل، وأشعر أن هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن محمد صلاح أو لاعبين آخرين“.

وتابع: ”اليوم نشاهد صفحات للدفاع عن بعض اللاعبين أو الأندية، وهذا الأمر غير جيد عكس ما يظن البعض، ومحمد صلاح لن يتضرر بذلك لأنه مرّ بأشياء تشبه هذه الأمور، لكن هناك لاعبين صغار السن يتعرضون للضرر“.

🔴 محمد صلاح يدعو الجماهير للوقوف خلف منتخبها الوطني .. 🇪🇬 ⬇️⬇️ طالب محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني، جماهير الكرة المصرية بالوقوف خلف منتخبها الوطني، وعدم التعامل مع اللاعبين من باب انتماءاتهم للأندية، مؤكدًا أن منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه .#EFA pic.twitter.com/xiOLKmvsQ5 — EFA.eg (@EFA) January 25, 2022

وأردف: ”لا تشجعوا لاعبًا أو ناديًا بعينه في المنتخب، نحن منتخب مصر، ويجب أن يشعر اللاعبون بالتفاف الجمهور حولهم حتى يستطيع الفريق تحقيق الفوز، وإذا كنتم تريدون فوز منتخب مصر يجب عليكم الالتفاف خلف الفريق، وهناك لاعبون في المنتخب لم يشاركوا في أمم أفريقيا الأخيرة، وعليكم الوقوف خلف المنتخب حتى نهاية البطولة“.

وعن مواجهة يوم غدٍ، أشار: ”الفريقان جيدان، ومنتخب كوت ديفوار يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضًا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدمًا في البطولة“.

تصريحات كيروش

من جانبه، قال كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار: ”هي واحدة من تلك المباريات التي يرغب كل لاعب محترف بلعبها، وبوجود فريقين كبار ولاعبين رائعين في المنتخبين بالطبع نتوقع مباراة كبيرة، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل، وأن نعمل بجد ونحترم منافسنا“.

وعن تفوق منتخب مصر تاريخيًا ضد كوت ديفوار، أشار المدرب البرتغالي: ”الإحصاءات مهمة، ويتم تقديرها من قبل الصحافة، ولكن المباراة غدًا سيلعبها اللاعبون والمدربان، وعلينا كتابة التاريخ، والماضي لن يساعدنا، واللاعبون مركزون تمامًا على الحاضر، وهذا ما يهمنا، وعلينا أن نقدم أفضل ما يمكننا تقديمه، وأن نحصل على يوم جيد من كرة القدم والانتصار“.