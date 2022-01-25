أحمد شوبير يعلن إصابته بكورونا خلال برنامجه الإذاعي (فيديو)

أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير، إصابته بفيروس كورونا خلال حلقة اليوم من برنامجه الصباحي الإذاعي ”مع شوبير“.

وقال شوبير إنه شعر باحتقان وأعراض برد، فقام بعمل مسحة أثبتت إصابته بفيروس كورونا؛ ما استدعى عزله منزليا.

وشدد حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق، أنه لن يظهر على شاشة التلفزيون لتقديم برنامج ملعب أون، إلا أن برنامجه الإذاعي سيستمر بشكل يومي.

وتابع ”البرنامج الإذاعي مستمر، إذ سأقوم بتسجيل الحلقات خلال عزلي المنزلي من خلال إحدى التقنيات عبر الهاتف، إلا أن ظهوري في البرنامج التلفزيوني سيتوقف لحين الشفاء“.

وواصل ”تلقيت جرعتي لقاح، والحمد لله الأعراض بسيطة“.

كانت وزارة الصحة المصرية سجلت 1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة أمس الاثنين، مقارنة مع 1603 إصابات و38 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 411749 من ضمنهم 345774 حالة تم شفاؤها، و 22396 حالة وفاة“.