"متمرد لن ينساه التاريخ".. إشادة عالمية بمنتخب جزر القمر والحارس المدافع شاكر الهدهور

قاوم منتخب جزر القمر كل الظروف الصعبة ضده وقدم أداء بطوليا أمام منتخب الكاميرون، منتخب البلد المستضيف، وخرج بشرف بعد الخسارة 2-1 في دور الـ 16 وسط إشادة من مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وركزت الصحف العالمية على ما وصفته بالعار والفضيحة في النهائيات إثر إصابة 12 لاعبا من منتخب جزر القمر بفيروس كورونا منهم حارسان وإصابة الحارس الثالث خلال لقاء غانا، ورغم ظهور نتيجة سلبية للحارس علي أحمادا لكن اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفضت مشاركته في اللقاء وفرضت عليه حجرا صحيا لمدة 5 أيام.

ونال اللاعب الظهير شاكر الهدهور إشادة كبيرة بعدما شارك لاعب أجاسكيو الفرنسي حارس مرمى في اللقاء وتألق بعدة تصديات ولم يتلق سوى هدفين لم يكن يستطيع صدهما.

وقال اللاعب الحارس في تصريح بعد اللقاء: ”كنا نعلم أن اللقاء سيكون معقدًا. لا أعرف حتى ما إذا كان هذا النوع من المواقف موجودًا على الإطلاق! لكنني سآخذ الإيجابيات فقط. يمكننا أن نخرج بكرامة ورؤوسنا مرفوعة عالياً من هذه البطولة. يمكننا حتى أن نفخر بما حققناه في هذه المسابقة. نحن حقا لم نخيب الظن“.

و قالت قناة “ فرانس 24 “ في تقرير حول اللقاء إن منتخب جزر القمر هو الفائز اليوم رغم الإقصاء حيث لعب دون حارس محترف وطرد نجيم معبدو عميد الفريق بعد 7 دقائق وقدم لقاء بطوليا في لقاء وصفته بالعار، مؤكدة أن اللقاء سيتذكره التاريخ في نهائيات أمم أفريقيا وسيذكر المنتخب الصغير الذي شارك لأول مرة وخرج بشرف رغم كل الظروف ضده.

وفي تقرير لصحيفة “ ذا صن “ كتبت: لم يكن في السابق فائز في الهزيمة لكن اللاعب / الحارس شاكر الهدهور المجهول والمتمرد لن ينساه تاريخ نهائيات أمم أفريقيا.

وحيت الجماهير على المواقع الاجتماعية الحارس / اللاعب مشيدة بتصدياته الأربعة في اللقاء واعتبروه أفضل في سرعة التوقع من الحارس الإسباني الشهير دافيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا.

أجمل أهداف البطولة بلا منافس.. هدف جزر القمر في شباك الكاميرون من صاروووووخ 🚀🚀 بعيد المدى.#AFCON2021 #الكاميرون_جزر_القمر pic.twitter.com/7Vqi1n3VMk — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

كما سجل منتخب جزر القمر هدفا رائعا في اللقاء عبر ضربة حرة مباشرة من طرف نجمه يوسف مشنغاما في الدقيقة الـ 81، وأعلن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما نهاية اللقاء ومنتخب جزر القمر يقود هجمة مرتدة وقبل نهاية الوقت بدل الضائع بثوان، علما أن الحكم الإثيوبي قضى وقتا طويلا في مراجعة تقنية حكم الفيديو لطرد عميد منتخب جزر القمر، وفي الشوط الثاني كانت عدة توقفات نتيجة الإصابات والتغييرات لكنه أضاف 3 دقائق فقط وأنهى اللقاء قبل نهايته.

وفي كل الصحف والقنوات العالمية تمت الإشادة بمنتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الـ 132 عالميا والذي بلغ النهائيات لأول مرة في تاريخه لكنه هزم منتخب غانا العريق صاحب 4 ألقاب أفريقية ومشاركات في كأس العالم ووقف في وجه منتخب الكاميرون حيث لعب دون حارس وبـ 10 لاعبين لمدة 83 دقيقة ولم ينهزم سوى بفارق هدف وصنع عدة فرص في اللقاء كادت تقلب كل المعطيات.

كما تعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة الطبية لانتقادات كبيرة بسبب إصرارهما على البروتوكول الخاص بفيروس كورونا خصوصا أن الحارس علي أحمادا جاءت نتيجته سلبية وكان من المفروض أن يراعي الاتحاد الأفريقي ظروف المنتخب الصغير وقيمة المنافسة وإصدار قرار بمشاركته في اللقاء.