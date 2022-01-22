مرتضى منصور يعرض لاعبين من الزمالك للبيع.. من هما؟

اتخذ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقوبات قاسية على فريق كرة القدم بالنادي، بعد الخسارة من غزل المحلة، يوم السبت، في كأس الرابطة المصرية.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن مجلس الإدارة أصدر قرارات عاجلة بعد مباراة غزل المحلة لتصحيح مسار فريق الكرة.

وقرر مرتضى منصور خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبَين للبيع، دون الكشف عن أسماء.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أن تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

وكشفت عدة تقارير صحفية مصرية أن ”الثنائي الذي تحدث عنهما مرتضى منصور في البيان هما يوسف أوباما وعبدالله جمعة؛ بسبب سوء مستواهما مع الفريق في الفترة الماضية“.

مرتضى منصور يعرض لاعبين من الزمالك للبيع ويعاقب كارتيرون بعد الخسارة أمام غزل المحلة https://t.co/94TmhOVZJx pic.twitter.com/JMXGFMeoEa — إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وكان أوباما قد جدد تعاقده مع الزمالك في الفترة الماضية، لمدة 3 سنوات مقبلة، إلا أنه ترددت أنباء تفيد بأنه قد حدث تلاعب في قيمة عقده بعد التجديد.

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014، وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 174 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 38 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك، ويستمر عقده لموسمين مقبلين مع الفريق.

وخسر الزمالك 3-صفر أمام ضيفه غزل المحلة، ضمن الجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم السبت.

وتصدر المحلة المجموعة الثالثة بخمس نقاط متساويا مع إنبي الذي فاز 2-1 على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

ويأتي فاركو في المركز الرابع بأربع نقاط أيضا، بعد تعادله سلبيا مع طلائع الجيش الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الخامس.

ويتذيل الزمالك الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في ثلاث مباريات، واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع إنبي.

وانتقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أداء لاعبيه عقب المباراة قائلا، في المؤتمر الصحفي: ”معظم اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب. نملك لاعبين يمكنهم الأداء أفضل من ذلك.

”من الممكن أن ندفع بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة. قميص الزمالك يحتاج لاعبين من نوعية خاصة، وليس أي لاعب يمكنه الدفاع عن هذا القميص“.

الزمالك أمامه مباراتان ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ثم مواجهة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة في الأول من فبراير المقبل، وفوز الفريق الأبيض في المباراتين يعني الوصول للنقطة السابعة، لكن هذا ليس كافيا، فالفريق يحتاج مع الانتصارات إلى تعثر صاحبي الصدارة غزل المحلة وإنبي.