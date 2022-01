تقرير: أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك على رادار أندية فرنسية

ربطت شبكة ”footmercato“ الفرنسية أحمد سيد ”زيزو“، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري، بالانضمام إلى أحد الأندية الفرنسية في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

ولم تذكر الشبكة في تقريرها، الذي نشرته اليوم السبت، أسماء الأندية التي تستهدف التعاقد مع زيزو، لكنها أشارت إلى أن زيزو قد يرحل في ميركاتو الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن زيزو، صاحب الـ26 عامًا، يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ1.7 مليون يورو، وهو ما يسهل إمكانية رحيله عن صفوف الزمالك.

زيزو كان انضم إلى الزمالك قبل ثلاث سنوات، في يناير 2019، قادمًا من فريق موريرنسي البرتغالي، ولا يزال لديه عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

زيزو هذا الموسم مع الزمالك شارك في 9 مباريات بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وسجّل 5 أهداف وصنع مثلها.

وحقق زيزو مع الزمالك لقب الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والمصري وكأس مصر.

