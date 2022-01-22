تقرير: أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك على رادار أندية فرنسية

ربطت شبكة ”footmercato“ الفرنسية أحمد سيد ”زيزو“، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري، بالانضمام إلى أحد الأندية الفرنسية في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

ولم تذكر الشبكة في تقريرها، الذي نشرته اليوم السبت، أسماء الأندية التي تستهدف التعاقد مع زيزو، لكنها أشارت إلى أن زيزو قد يرحل في ميركاتو الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن زيزو، صاحب الـ26 عامًا، يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ1.7 مليون يورو، وهو ما يسهل إمكانية رحيله عن صفوف الزمالك.

زيزو كان انضم إلى الزمالك قبل ثلاث سنوات، في يناير 2019، قادمًا من فريق موريرنسي البرتغالي، ولا يزال لديه عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

زيزو هذا الموسم مع الزمالك شارك في 9 مباريات بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وسجّل 5 أهداف وصنع مثلها.

وحقق زيزو مع الزمالك لقب الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والمصري وكأس مصر.

Several Ligue 1 clubs are interested in Zamalek's Egypt national team winger Zizo (26). (FM)https://t.co/JFGCn6U7wz — Get French Football News (@GFFN) January 22, 2022

ورغم تواجد ”زيزو“ مع قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، قام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإصدار قرارات بفرض عقوبات مالية فورية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني باتريس كارتيرون، بعد الخسارة الثقيلة أمام غزل المحلة، يوم السبت، في كأس الرابطة المصرية.

وقال مرتضى منصور، في بيان رسمي اليوم، إنه ”تم خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون“.

وأضاف البيان: ”كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبين للبيع، وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية“.

ولم يذكر البيان اللاعبين اللذين سيقوم رئيس النادي بعرضهما للبيع.

وخسر الزمالك 3-صفر أمام ضيفه غزل المحلة، ضمن الجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم السبت.

وتصدر المحلة المجموعة الثالثة بخمس نقاط متساويا مع إنبي، الذي فاز 2-1 على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

ويأتي فاركو في المركز الرابع بأربع نقاط أيضا، بعد تعادله سلبيا مع طلائع الجيش الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الخامس.

ويتذيل الزمالك الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في ثلاث مباريات، واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع إنبي.

ومنح هشام عادل التقدم لغزل المحلة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من عبده يحيى الذي ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل يحيى هدفه الشخصي الثاني والثالث للمحلة قبل النهاية بخمس دقائق بضربة رأس استقرت في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وانتقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أداء لاعبيه عقب المباراة قائلا، في المؤتمر الصحفي: ”معظم اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب. نملك لاعبين يمكنهم الأداء أفضل من ذلك.

”من الممكن أن ندفع بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة. قميص الزمالك يحتاج لاعبين من نوعية خاصة، وليس أي لاعب يمكنه الدفاع عن هذا القميص“.