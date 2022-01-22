مرتضى منصور يعرض لاعبين من الزمالك للبيع ويعاقب كارتيرون بعد الخسارة أمام غزل المحلة

اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارات بفرض عقوبات مالية فورية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني باتريس كارتيرون، بعد الخسارة الثقيلة أمام غزل المحلة، يوم السبت، في كأس الرابطة المصرية.

وقال مرتضى منصور، في بيان رسمي اليوم، إنه ”تم خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون“.

وأضاف البيان: ”كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبين للبيع، وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية“.

وخسر الزمالك 3-صفر أمام ضيفه غزل المحلة، ضمن الجولة الثالثة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم السبت.

وتصدر المحلة المجموعة الثالثة بخمس نقاط متساويا مع إنبي الذي فاز 2-1 على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

ويأتي فاركو في المركز الرابع بأربع نقاط أيضا، بعد تعادله سلبيا مع طلائع الجيش الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الخامس.

ويتذيل الزمالك الترتيب بعدما تلقى الخسارة الثانية في ثلاث مباريات، واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع إنبي.

ومنح هشام عادل التقدم لغزل المحلة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من عبده يحيى الذي ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل يحيى هدفه الشخصي الثاني والثالث للمحلة قبل النهاية بخمس دقائق بضربة رأس استقرت في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وانتقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أداء لاعبيه عقب المباراة قائلا، في المؤتمر الصحفي: ”معظم اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب. نملك لاعبين يمكنهم الأداء أفضل من ذلك.

”من الممكن أن ندفع بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة. قميص الزمالك يحتاج لاعبين من نوعية خاصة، وليس أي لاعب يمكنه الدفاع عن هذا القميص“.