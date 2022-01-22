نتائج قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ستلعب مصر ضد السنغال في الدور الأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في مارس آذار المقبل بينما ستلعب الجزائر ضد الكاميرون.

وأوقعت القرعة، التي أقيمت في الكاميرون اليوم السبت، المنتخب المغربي في مواجهة سهلة ضد الكونغو الديمقراطية بينما تلعب تونس ضد مالي وغانا ضد نيجيريا.

وجاءت نتائج قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، كالتالي:

مصر ضد السنغال

الكاميرون ضد الجزائر

غانا ضد نيجيريا

الكونغو الديمقراطية ضد المغرب

مالي ضد تونس

وتأهل منتخب مصر من مرحلة المجموعات بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في اثنتين.

وتمكن منتخب السنغال من التأهل إثر نجاحه في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ موعد مباراة مصر والسنغال في جولة الذهاب يوم 24 مارس 2022 وستقام في القاهرة نظرًا لأن الفراعنة يأتون في التصنيف الثاني.

وتقام مباراة مصر في الإياب يوم 29 مارس المقبل في ملعب السنغال.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية 10 منتخبات بينها 4 عربية، وهي: مصر، والمغرب والجزائر، وتونس، ونيجيريا، والكاميرون، ومالي، وغانا، والسنغال، وجمهورية الكونغو.

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى وعاءين، حيث تواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمبر 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.

وبدأت القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة ”الحاسمة“ في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الأفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.

تصنيف منتخبات أفريقيا:

وضم المستوى الأول: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال.

بينما في المستوى الثاني كل من منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.