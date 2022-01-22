الإصابات تحاصر الأهلي المصري قبل كأس العالم للأندية

تعرض النادي الأهلي المصري إلى عدة إصابات بين لاعبيه تزيد معاناته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الإمارات في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي غياب الثنائي أحمد نبيل كوكا وصلاح محسن عن مونديال الأندية بخلاف تعرض الثنائى حسام حسن ومحمد محمود للإصابة تبعدهما عن مباراة مونتيري المكسيكي يوم ٥ فبراير المقبل.

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وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه إن كوكا خضع لفحوص طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبوعبلة أن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوص.

وأشار طبيب الفريق إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حالياً.

وأعلن طبيب الأهلي خضوع المهاجم صلاح محسن لجراحة ناجحة من أجل تثبيت مشطية القدم صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

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وأوضح أبوعبلة أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم ولذلك احتاج إلى التدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح صباح اليوم.

وأشار إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأتم أبوعبلة أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه الجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.

وقال الطبيب إن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الوسط محمد محمود بشد في العضلة الخلفية سيغيب على إثرها لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

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وأكد أن المهاجم حسام حسن يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في عضلة السمانة وهو ما أثبتته الأشعة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق سيخضع لفترة علاج وراحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ولن يلحق بمباريات كأس العالم للأندية.

ويغيب أيضا عن الأهلي لاعبه أكرم توفيق لإصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تبعده لمدة 6 أشهر على الأقل.