تصريحات موسيماني.. ورقة ضغط التجديد أم إنذار لمغادرة الأهلي المصري؟

أطلق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري تصريحات قوية ومهمة حول ملف تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخرج موسيماني عن صمته، مؤكدا، في مؤتمر صحفي عقب لقاء المقاولون العرب في بطولة كأس رابطة الأندية، أن المفاوضات طالت بالفعل حول ملف تجديد عقده، مطالباً بحسم هذا الملف قبل كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأثارت تصريحات موسيماني انقساما بين جماهير النادي الأهلي ونجومه القدامى ما بين مؤيد ومعارض، وهو ما يطرح التساؤل هل هذه التصريحات ستكون ورقة ضغط من موسيماني بشأن التجديد، أم أنها جرس إنذار لمغادرة الأهلي؟ وهو ما تطرحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

موسيماني: مستاء من تأخر الأهلي في الرد على تجديد تعاقدي https://t.co/POMkNPCIcK pic.twitter.com/7tqCMLoYgQ — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

مفاوضات مطولة.. وتعليق الأهلي

تدور بالفعل مفاوضات لتجديد عقد المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جانب إدارة ناديه.

وأكد موسيماني، في المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات بدأت بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الصيف الماضي، وتوقفت ثم تجددت بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وخرج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدة تعليقات حول ملف تجديد عقد موسيماني، مؤكداً في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير أنه ستكون هناك مفاجأة لموسيماني بعد الانتخابات بتجديد عقده.

وقال الخطيب أيضاً على هامش تواجده في الإمارات لتسلم جائزة الإبداع الرياضي: إن هناك بالفعل مفاوضات لتجديد عقد موسيماني.

ووجه موسيماني رسالة واضحة بمطالبته لإدارة النادي الأهلي بالحسم والتوصل لاتفاق قبل كأس العالم للأندية.

ورفض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التعليق على هذه التصريحات التي أدلى بها موسيماني عقب لقاء المقاولون العرب.

رسالة ضغط

بدأت التفسيرات حول تصريحات موسيماني التي أدلى بها عقب لقاء المقاولون.

وقال محمد فضل، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه لا يحب الحديث عن هذا الملف؛ لأن كلامه لا يعجب البعض من جماهير الأهلي.

وأضاف: ”تعليقي فقط أن موسيماني يريد التجديد ويضغط من أجل ذلك، ولكنه خانه التوفيق في هذه التصريحات“.

وأشار إلى أن الأهلي لديه الرغبة في بقاء موسيماني، لكن بالطبع هناك تفاوض وخروج المدرب بهذه التصريحات قد يعطل الأمر.

تلويح بالرحيل.. وعروض منتظرة

في المقابل، يرى رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، أن تصريحات موسيماني ليس لها تفسير في رأيه سوى أنها تلويح بالرحيل.

وأشار رمضان لـ“ إرم نيوز“ إلى أنه من المؤكد أن موسيماني يملك عروضا لمغادرة الأهلي، وخروجه بهذه التصريحات هدفها التلويح بالرحيل بعد المونديال.

وأكد أن على إدارة الأهلي غلق ملف مفاوضات التجديد لحين نهاية مشوار الموسم، خاصة أن التقييم يجب أن يكون بنهاية الموسم.

في المقابل، وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة الأسبق بنادي الاتحاد السكندري ونجم الأهلي الأسبق، عبر قناة أون تايم سبورتس، اللوم إلى موسيماني لخوضه في تفاصيل هذا الملف أمام وسائل الإعلام.

وأشار صلاح الدين إلى أن موسيماني ما زال لا يعلم أجواء النادي الأهلي، ويتعامل بطريقة مختلفة عن طريقة وسياسة تعامل القلعة الحمراء.

وأكد موسيماني، في المؤتمر الصحفي، أن الخلاف بينه وبين الأهلي ليس بخصوص الراتب السنوي، ولكن حول بعض البنود في العقد.