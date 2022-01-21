موسيماني عن تأخر الأهلي في تجديد تعاقده: الرد عند الإدارة.. أنا جاهز

عبّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن استيائه من تأخر تجديد تعاقده مع النادي الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية عقب مباراة ”المقاولون العرب“ بكأس الرابطة المصرية: ”أتفاوض مع الإدارة منذ فترة طويلة.. بدأت قبل مباراة كايزر تشيفز في النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.. وقبل السوبر الأفريقي، ونتفاوض للمرة الثالثة قبل كأس العالم“.

وأضاف: ”لا يوجد اتفاق حتى الآن، ولا أعرف سبب التأخير، أنا ماعنديش مشكلة مع الأهلي، وعاوز أجدد، المشكلة من الإدارة“.

وبسؤاله: هل المقابل المادي هو سب التأخير؟ قال: ”لسنا مختلفين في الراتب، ولكن هناك أشياء أخرى.. وليس من الجيد أن تستمر المفاوضات فترة طويلة“.

وتابع: ”سأكمل عقدي مع الأهلي، وأنا في قمة التركيز.. والتجديد لا يؤثر على عملي.. أنا أسهمت في بطولات الأهلي.. هو فريق كبير، ولكن أنا ساهمت في البطولات وإذا رحلت فهذه سنة الحياة.. والحياة تستمر، ولكن أنا نفسي أكمل إن شاء الله“.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب، اليوم الجمعة،1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وحصد الأهلي النقطة الثالثة بعدما تعادل للمرة الثالثة على التوالي عندما أدرك له زياد طارق التعادل 1-1 مع ”المقاولون العرب“ بضربة رأس رائعة في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية متقنة من محمد أشرف.

ووضع محمد حمدي ”المقاولون العرب“ في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة 38.

وأهدر عمار حمدي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 61 بعدما سدد بسهولة في يد حسن شاهين حارس المقاولون العرب.

وأحرز محمد ياسر هدفًا للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على ياسر قبل تسجيل الهدف.

ورفع الأهلي، الذي يشارك في البطولة بفريق من الشباب، رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الخامس مقابل 4 نقاط لـ“المقاولون العرب“ في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا أندية: الإسماعيلي، وسموحة، والبنك الأهلي، والجونة.