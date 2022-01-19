منتخب مصر يهزم السودان ويتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز 1/0 على منتخب السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من المسابقة.

ووضع محمد عبدالمنعم منتخب مصر في المقدمة بهدف في الدقيقة 35، بضربة رأسية بعد ضربة ركنية لعبها عبدالله السعيد.

وبات محمد عبدالمنعم اللاعب رقم 65 الذي يسجل لمنتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

ورفع الفوز رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط ليتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب السودان، وغينيا بيساو، ترتيب المجموعة الرابعة، وحصد كل منهما نقطة وحيدة.

وجدد المنتخب المصري فوزه على السودان، حيث تواجها في دور المجموعات بكأس العرب، وفاز منتخب مصر 5/0.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة 0/1 أمام منتخب نيجيريا، قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 1/0 على غينيا بيساو، ثم الفوز على السودان.

وبعد تأهله إلى دور الـ16 سيسعى المنتخب المصري إلى التتويج باللقب، وتعويض إخفاقه في نيل البطولة، العام 2019، التي أقيمت في مصر حيث ودع من دور الـ16.

وسبق أن نال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات (رقم قياسي)، آخرها كان، العام 2010.

نيجيريا بالعلامة الكاملة

ولحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، حصد منتخب نيجيريا العلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بتفوقه 2/0 على غينيا بيساو.

وبعد شوط أول سلبي سجل عمر صادق هدف التقدم لنيجيريا في الدقيقة 56، وسجل وليام إيكونغ الهدف الثاني لنيجيريا في الدقيقة 75، ليرفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

وسبق أن حقق منتخب نيجيريا لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات كانت أعوام 1980 و1994 و2013.

وتختتم مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية غدًا الخميس، حيث يلعب منتخب ساحل العاج مع الجزائر، وسيراليون مع غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة، ثم يلعب منتخب مالي مع موريتانيا، وغامبيا مع توس في المجموعة السادسة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، في حين تلعب مباريات ربع النهائي، يومي 29 يناير و30 يناير، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يومي 2 و3 فبراير، ثم مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية، يوم الأحد 6 فبراير.