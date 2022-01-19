مصطفى محمد "الخطة ب" في أولمبيك ليون

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن فريق أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية كخطة بديلة لفشل صفقة الإيراني سردار أزمون.

ويواجه أولمبيك ليون صعوبات في ضم مهاجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي الدولي الإيراني سردار أزمون بسبب المطالب المالية للفريق الروسي وهو ما دفعه لبدء مفاوضات مع غلطة سراي التركي من أجل ضم المهاجم المصري.

وأصبح مصطفى محمد النجم السابق للزمالك المصري لاعبا رسميا لفريق غلطة سراي التركي الذي فعّل بند شراء عقده رسميا قبل نهاية السنة الماضية.

ويعتبر المهاجم المصري البالغ من العمر 24 سنة هدفا لعدة أندية أوروبية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث ربطته تقارير إعلامية بأندية إشبيلية وهيرتا برلين وليل.

ويبقى الجانب المالي مهما في الصفقة، إذ لم يعلن الفريق التركي غلطة سراي عن موقفه من رحيل مهاجمه المصري ولا مطالبه المالية.

وسيدفع غلطة سراي 4 ملايين يورو للزمالك في حزيران/يونيو القادم مقابل تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد الذي يرتبط بالفريق التركي بعقد لغاية صيف 2025.

وشارك مصطفى محمد رفقة غلطة سراي في 29 لقاء وسجل 6 أهداف ويتواجد حاليا رفقة منتخب مصر المشارك في نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون وشارك في اللقاءين أمام نيجيريا وغينيا بيساو.