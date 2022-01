القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السودان في كأس أمم أفريقيا

يصطدم المنتخب المصري بنظيره السوداني، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.

تقام مباراة مصر والسودان في التاسعة بتوقيت القاهرة، مساء الأربعاء باستاد أحمدو أهيدغو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضمن منتخب نيجيريا التأهل لثمن نهائي البطولة عن المجموعة الرابعة، وتقاتل المنتخبات الثلاثة المتبقية في المجموعة لحجز مكانها في الدور المقبل.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا في الجولة الأولى من المجموعات، لكنه تدارك الأمر وفاز على غينيا بيساو في الثانية وصعد للمركز الثاني بـ3 نقاط، ليدخل اللقاء الثالث وهو يسعى لنقطة التعادل على الأقل للتأهل.

أما المنتخب السوداني فقد تعادل مع غينيا بيساو وخسر من نيجيريا، ولا بديل له عن الفوز لحجز مقعده في الدور المقبل.

ويلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا بالتوقيت ذاته.

وتنص لائحة بطولة كأس الأمم الأفريقية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

فرص التأهل

ويكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان لحجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا، إذ سيصبح رصيد مصر ست نقاط ليضمن العبور إلى دور الـ16.

ومن الممكن أن يتأهل الفراعنة إذا تعادلوا مع السودان، إذ سيرتفع رصيدهم إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو في حال فوزه على نيجيريا.

وسيكون اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة لترجيح كفة المنتخب المصري للتأهل إلى دور الـ16.

بينما سيفقد منتخب مصر فرصة التأهل رسميّا إلى دور الـ16 كوصيف حال الخسارة أمام السودان، إذ سيرتفع رصيد منتخب السودان إلى أربع نقاط متفوقًا على مصر بفارق نقطة.

وتنحصر بطاقة التأهل بين السودان وغينيا بيساو إذا تمكن الأخير من الفوز على نيجيريا.

🇳🇬 A big win for @NGSuperEagles against #TeamSudan.

🇪🇬 The @Pharaohs earn their first 3 points.

This is how group D looks after Matchday 2. ✌️#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/KiMu3cwEbp

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 15, 2022