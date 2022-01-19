التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السودان في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر مواجهته الأخيرة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السودان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أحمدو أهيدغو“ بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ضد السودان في كأس الأمم الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر والسودان، وتدار بصافرة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقام في نفس التوقيت مواجهة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية لحساب المجموعة ذاتها، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق رؤوف خليف.

حسابات التأهل

يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وضمن النسور الخضر التأهل والصدارة بشكل رسمي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط وخلفه غينيا بيساو والسودان برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل بفضل تفوقه على غينيا بيساو في لقاء الجولة الثانية بهدف دون رد.

وستكون الهزيمة بمثابة ضربة موجعة للفراعنة وستنهي على الأرجح آمال التأهل حال فوز غينيا بيساو أو حتى في حال تراجع مصر للمركز الثالث في ظل امتلاك أغلب المنتخبات التي تحتل المركز الثالث أكثر من 3 نقاط وبالتالي سيكون تأهل أفضل 4 ثوالث أمراً بعيدا عن الفراعنة.

وتبدو مهمة منتخب السودان مرهونة بالفوز على مصر والوصول إلى 4 نقاط مع التغلب بفارق أكبر بهدف عن غينيا بيساو حال فوز الأخير على نيجيريا، خاصة أن المواجهة بين السودان وغينيا بيساو خرجت بالتعادل ولكن فارق الأهداف لصالح غينيا بيساو بفارق هدف.

🔴 | المنتخب الوطني بالقميص الأحمر و الشورت الأسود في مواجهة السودان غدآ 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/JvWyGfjbNR — EFA.eg (@EFA) January 18, 2022

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي مصر والسودان وعلى رأسها أول لقاء في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يوم 10 فبراير 1957 وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في السودان.

وتفوق منتخب مصر بنفس النتيجة في نسخة 1959 ثم كرر الفراعنة التفوق في تصفيات أولمبياد روما 1960 على حساب السودان بنتيجة 1-0 و3-0 ثم تعادلا في أمم أفريقيا 1963 بنتيجة 2-2.

وصعد الفراعنة على حساب ”صقور الجديان“ في تصفيات أولمبياد طوكيو 1964 بعد الفوز بنتيجة 4-1 وتعادلا بنتيجة 3-3 ثم فاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 في دورة الألعاب العربية 1965.

وحقق منتخب السودان أول فوز على الفراعنة بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1970 ثم تفوق المنتخب السوداني في تصفيات أولمبياد 1976 بالفوز بنتيجة 1-0 والتعادل بنتيجة 1-1.

وتأهل منتخب مصر في تصفيات أولمبياد 1984 بالفوز بنتيجة 2-1 والتعادل دون أهداف أمام السودان ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 2002 بفوز مصر بنتيجة 3-2 و1-0.

وتجدد الموعد في تصفيات مونديال 2006 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-0 في السودان و6-1 في مصر ثم تغلب الفراعنة بنتيجة 5-0 في دورة الألعاب العربية 2007 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-0 في أمم أفريقيا 2008.

وحمل اللقاء الأخير فوزاً عريضاً للفراعنة بنتيجة 5-0 في كأس العرب يوم 4 ديسمبر الماضي.

🎙 | برهان تية في المؤتمر الصحفي: نحترم منتخب مصر وعزيمتنا قوية لتحقيق الانتصار والتاهل للدور التالي #شجع_صقور_الجديان#teamsudan#TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/HmMvDB9NCi — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) January 18, 2022

أسلحة الفراعنة

يخوض منتخب مصر مواجهة حسم التأهل إلى دور الستة عشر من خلال حصد الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على غينيا بيساو.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سعيد بالفوز على غينيا بيساو ولكن المواجهة أمام السودان ستكون حاسمة للتأهل وهو ما يجعل المهمة أصعب.

وأشار إلى أنه يحترم جميع منافسيه ويسعى لتحقيق الفوز والظهور بصورة أفضل أمام السودان والأهم حسم التأهل لثمن النهائي.

ويغيب عن منتخب مصر المدافع محمود حمدي الونش للإصابة بجانب أكرم توفيق الظهير الأيمن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بخلاف أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر الذي يعاني من آلام عضلية.

ومن المرجح أن يعتمد كيروش على طريقته المفضلة 4-3-3 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وأيمن أشرف في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره محمد النني وأحمد سيد زيزو أو عبد الله السعيد مع الثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش.

أوراق صقور الجديان

يخوض منتخب السودان مهمة صعبة في مواجهة الفراعنة أملاً في تحقيق التأهل لدور الستة عشر وعبور مرحلة المجموعات.

وقال برهان تية، المدير الفني لمنتخب السودان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن صقور الجديان يتسلحون بالعزيمة والإصرار من أجل تحقيق الانتصار على حساب الفراعنة.

وأشار إلى أن منتخب مصر من أفضل فرق القارة ولكن المنتخب السوداني أيضاً يملك الإصرار لتحقيق الفوز والتمسك بآمال التأهل والفرصة ما زالت موجودة للمنتخبين.

ويعتمد منتخب السودان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه رباعي خط الدفاع صلاح الدين نمر ومصطفى كرشوم ومصطفى الفادني ومازن محمدين.

ويقود خط الوسط ضياء محجوب وبجواره والي الدين خضر ومحمد الرشيد وعلى الأطراف عبد الرزاق عمر وياسين حامد مع المهاجم محمد عبد الرحمن.

وقال عبدالمنعم شطة، نجم الكرة السودانية والأهلي المصري الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ليست سهلة للمنتخبين فهو لقاء ديربي له طابع تنافسي خاص مؤكداً أن منتخب مصر يملك خبرات أكبر ولكن المنتخب السوداني يملك حظوظه للتأهل.

وأوضح أن المنتخب المصري لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر ولكن رفاق النجم محمد صلاح يستطيعون التعامل بخبرة وذكاء مع البطولة وخرجوا بالفوز على حساب غينيا بيساو.

وأشار إلى أن منتخب السودان أيضاً يستطيع تحقيق المفاجآت وحصد الانتصار أمام مصر رغم صعوبة المهمة مع وجود بعض العناصر المميزة مثل والي الدين خضر ومحمد عبد الرحمن وياسين حامد.