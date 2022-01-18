مشادة عنيفة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم في مران الأهلي المصري

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه ”الماتش“، تفاصيل مشادة قوية حدثت بين نجمي النادي الأهلي المصري، ياسر إبراهيم ووليد سليمان، خلال مران الفريق، يوم الثلاثاء.

وقال هاني حتحوت: ”الخبر الذي أزعج الأهلي اليوم هو المشادة التي وقعت بين وليد سليمان وياسر إبراهيم، فهو أول مران يشهد عودة سليمان بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة والمشادة بدايتها كانت بسبب التدخلات العنيفة“.

وأضاف: ”المران كان استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في كأس الرابطة، والالتحامات تحولت لشد والموضوع تطور لسباب بين الطرفين وكان على مرأى ومسمع من سامي قمصان، المدرب العام للأهلي“.

وتابع حتحوت: ”وليد سليمان مع انفعاله هدد ياسر إبراهيم بأنه (هيبطله كرة) في الالتحام القادم بينهما في التدريب، وهو ما أغضب ياسر إبراهيم وقرر الخروج من ملعب التدريب متجها لغرف خلع الملابس قبل أن يطالبه سامي قمصان بالعودة“.

وأردف: ”وليد سليمان قال لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، (جيب لي حقي أو هجيب حقي بنفسي)، وهنا تدخل سامي قمصان لتهدئة الطرفين، في ظل عدم تدخل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وعبدالحفيظ في الأزمة“.

وانتظم وليد سليمان في مران الفريق بعد غيابه بسبب نزلة برد وشارك في المران كاملا.

وشهد المران تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة تحت إشراف كابيللة رانجواجا مدرب الأحمال، وخاض اللاعبون مباراة تجريبية ”قوية“حرص خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني على تنفيذ جوانب فنية وخططية.

وقرر موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء على أن يعودوا للمران يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي في أول جولتين.

ويخوض الأهلي البطولة بلاعبين شباب ويجهز الفريق الأول للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق 3 فبراير المقبل.

وتقام النسخة الأولى من كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري الممتاز، لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.