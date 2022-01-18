محمد أشرف "روقا" يوضح سر مشادته مع جماهير الزمالك عقب الخسارة من فاركو

كشف محمد أشرف ”روقا“ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر الصور التي انتشرت له خلال مباراة فريقه ضد فاركو بالجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية، اليوم الثلاثاء، وأظهرته خلال مشادة كلامية مع الجماهير، إثر استبداله.

ودخل اللاعب في مشادة كلامية، ووجه إشارات بالصمت لبعض المشجعين.

وكتب ”روقا“ عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“: “ بمناسبة الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا، تحت مسمى أن المقصود بها جمهور الزمالك، من المستحيل أن أعبر عن غضبي بهذا الشكل إزاء جمهور الزمالك، أنا واحد منهم“.

وأضاف: ”ما في الأمر أن هنالك 3 أشخاص على المدرج سبّوني بأمي وأبي بأبشع الشتائم والإهانات، وهذه حاجة جديدة عليَّ، ومتأكد أن هؤلاء لا يمثلون مشجعي الزمالك العظيم، الذي أنا واحد منهم، قبل أن أكون لاعبًا في فريقهم، وكونه تم فهمي بهذه الصورة وجب التوضيح مني، وشكرًا“.

وفجّر ”فاركو“ مفاجأة بالفوز 2-صفر على الزمالك في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وجمع الزمالك، بطل الدوري الممتاز، نقطة واحدة من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في غياب لاعبيه الدوليين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث تعادل دون أهداف مع إنبي في الجولة الافتتاحية بالبطولة المستحدثة.

وتقدم ”فاركو“ مبكرًا من ضربة رأس قريبة المدى للمدافع عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة.

وأنقذ الحارس محمد عواد ركلة جزاء لفاركو سددها أحمد شريف، لكنها أعيدت بسبب تقدم الحارس أمام خط المرمى، لينجح أحمد عبد العزيز (مودي) في المحاولة الثانية مضاعفًا التقدم قبل 4 دقائق من النهاية.

ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتقاسم فاركو، الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، الصدارة بثلاث نقاط مع سيراميكا كليوباترا الذي يواجه طلائع الجيش في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل متصدرو 3 مجموعات إلى الدور قبل النهائي بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

تصريحات كارتيرون

من جانبه، قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه نال هزيمة مستحقة أمام فاركو.

وأضاف: ”مستاء للغاية من نتيجة المباراة، ولكنها مستحقة ومنطقية طبقًا لسير اللقاء، كنا رد فعل فقط، وفي الفترة المقبلة سنحاول إصلاح الأخطاء استعدادًا للدوري ودوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف: ”يوسف أوباما من أفضل صنّاع اللعب في أفريقيا، ومفيد جدًا، وما زلنا عائدين بعد فترة توقف، ولدينا غيابات كثيرة، ونحاول أن نجهز البدلاء والشباب، لأنه ليس أي لاعب لديه القدرة على اللعب في الزمالك“.

وتابع: ”لم نسجل أهدافًا في مباراتين بكأس الرابطة، لأن معظم الأهداف التي أحرزناها سابقًا كانت تأتي عن طريق اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخباتهم في أمم أفريقيا، ونعاني الآن من مشكلة أكبر وهي أن المنافس يستطيع أن يشن علينا هجمات ويسجل في مرمانا أهدافًا“.