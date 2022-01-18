الزمالك يغلق الباب أمام أشرف بن شرقي لفسخ تعاقده ويدفع مستحقاته المتأخرة

أغلق نادي الزمالك المصري الباب أمام إمكانية فسخ تعاقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأبيض، بعد سداد مستحقاته المتأخرة في اليوم الأخير من المهلة القانونية قبل فسخ التعاقد.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن اللاعبَين المغربيين بصفوف نادي الزمالك، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أرسلا إنذارا رسميا لناديهما يشمل الاستفسار عن المستحقات المتأخرة لهما.

سيد عبدالحفيظ يثير الجدل بحديثه عن اهتمام الأهلي بضم أشرف بن شرقي (فيديو) https://t.co/JB81yNcq7Y pic.twitter.com/mSbE4D3jbd — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي إيداع 12 مليون جنيه صباح أمس الاثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد، ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال الزمالك يسعى لإقناع اللاعب بتمديد عقده.

ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار على أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجّه رسالة لبن شرقي خلال جلسته مع اللاعبين الأسبوع الماضي، قائلا ”إذا أردت وجود شرط جزائي في عقدك هذا حقك الطبيعي، وفي حالة توقعيك لناد آخر فسيتم تجهيز حفلة تكريمٍ لك نظير ما قدّمته مع الزمالك وإسعادك للجماهير، وإذا لم توقع فلن تجد أفضل من هذا النادي“.

وشارك بن شرقي صاحب الـ27 عامًا في 85 مباراة مع الزمالك وسجل 35 هدفا وصنع 20، وتوج بـ4 ألقاب مع الفارس الأبيض، هي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

كما لعب بن شرقي مع الزمالك في 8 مباريات محليا وأفريقيا خلال الموسم الحالي وسجل 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.