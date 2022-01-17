رد فعل عنيف من موسيماني مدرب الأهلي تجاه أحد الصحفيين بسبب سؤال عن كهربا (فيديو)

انفعل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على أحد الصحفيين، عندما وجه له سؤالا عن محمود عبدالمنعم ”كهربا“ عقب تعادل النادي الأحمر أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة.

وظهر في الفيديو انفعال موسيماني على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا، حيث جاء سؤال الصحفي بعد مشاركة محمود كهربا أمس مع فريقه هاتاي سبور ضد غلطة راي، وصنع الهدف الثالث بعد نزوله بدقائق لملعب المباراة.

وقام موسيماني بضرب الكاميرا ثم توقف البث فورًا.

رد فعل غاضب للغاية من موسيماني مدرب #الاهلي بعد حديث عن أسيست كهربا في الدوري التركي @MKahraba

pic.twitter.com/0y2eJstbvN — إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

وأعلن النادي الأهلي المصري إعارة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا بشكل رسمي إلى فريق هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر بنية البيع النهائي.

إعارة كهربا جاءت بعد عامين فقط من صفقة انتقاله التي أثارت جدلا واسعا بعد رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد كسر عقده وهو ما ورطه في غرامة ضخمة تتخطى 32 مليون جنيه تم توقيعها من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودخل كهربا في صدام معلن مع مدربه بيتسو موسيماني بعد واقعة غريبة برفض كهربا مصافحة مدربه عقب لقاء طلائع الجيش بالدوري في الموسم الماضي وتم تغريمه بسبب هذه الواقعة.

وجاء الصدام الثاني بين كهربا وموسيماني بعد مؤتمر صحفي عقب لقاء الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري وحديث أحد الصحفيين حول وعد موسيماني لكهربا بالمشاركة وهو ما أثار حفيظة مدرب الأهلي وتساءل حول مصدر معلومة الصحفي وألمح لتسريب كهربا أخبار الفريق عبر وسائل الإعلام.

وسجل لاعب الأهلي البديل، أحمد سيد غريب، هدف التعادل لفريقه فى الوقت بدل الضائع أمام الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بإستاد برج العرب، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بكأس رابطة الأندية المصرية.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل من الشباب، كما حدث في لقاء الجونة الماضي بالجولة الأولى، الذي تعادل فيه الأهلي سلبياً.

وتقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق كارميلو في الدقيقة 16 من رأسية مُتقنة، فيما سجل أحمد سيد غريب هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما تابع ضربة جزاء سددها حسام حسن، وتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم.

وبذلك يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 4 نقاط، بينما الأهلي رفع رصيده إلى تقطتين.