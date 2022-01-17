بث مباشر لحفل جائزة الأفضل ذا بيست

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لحفل جوائز الأفضل عن الموسم المنصرم (THE BEST)، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتنافس العديد من النجوم سواء اللاعبون أو المدربون على جوائز الأفضل هذا العام.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021، وضمت المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال ”فيفا“ عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة ”الأفضل“، في حفل سيقام بمقر ”فيفا“ في زوريخ، اليوم 17 يناير (كانون الثاني) الحالي“.

وفيما يلي البث المباشر لجوائز الحفل:

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وروبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا وفريق بايرن ميونيخ الألماني، والأسطورة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتتنافس 3 أهداف على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام، وهي هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام في مباراة آرسنال في شهر مارس الماضي بالدوري الإنجليزي، وهدف باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك أمام إسكتلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي.

ويبقى الهدف الثالث بتوقيع الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي في مرمى تشيلسي الإنجليزي في أبريل الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترشح لجائزة أفضل لاعبة كل من الإسبانية جينيفر هيرموسو ومواطنتها أليكيسا بوتيلاس ثنائي برشلونة، بجانب الأسترالية سام كير نجمة تشيلسي الإنجليزي.

ويتنافس على لقب أفضل مدرب في العالم الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي.

ويتنافس على لقب أفضل مدرب لفرق السيدات لويس كورتيس مدرب برشلونة الإسباني، وإيما هايس مدرب تشيلسي الإنجليزي، وسارينا فيجمان مع منتخبي هولندا وإنجلترا.

وترشح الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي والإيطالي جيانلويجي دوناروما والألماني مانويل نوير لجائزة أفضل حارس مرمى، كما ترشحت 3 حارسات للقب الأفضل وهن الألمانية أنا كاترين بيرجر حارسة تشيلسي الإنجليزي، والتشيلية كريستيان إندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان ثم ليون في فرنسا، والكندية ستيفاني لين ماري لابي حارسة مرمى باريسن سان جيرمان.

وسيتم الإعلان عن جائزة أفضل مشجع واللعب النظيف والتشكيل المثالي في العام.

ويعتمد الاتحاد الدولي على تصويت مدربي وقائدي المنتخبات والصحفيين والجماهير بنسبة 25% لكل فئة، بجانب الإنجازات التي حققها كل مرشح.