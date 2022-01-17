الموعد والقنوات الناقلة لحفل جائزة ذا بيست

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى مدينة زيوريخ السويسرية؛ لمتابعة حفل جوائز الأفضل عن العام المنقضي (THE BEST)، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتنافس العديد من النجوم، سواء اللاعبون أو المدربون على جوائز الأفضل هذا العام، وهو ما تستعرضه (إرم نيوز) في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مراسم الحفل في الساعة التاسعة، مساء اليوم الإثنين، بتوقيت المملكة العربية السعودية في مدينة زيوريخ السويسرية.

ويذاع الحفل عبر قناة بي إن سبورتس بجانب أون تايم سبورتس المصرية، بخلاف القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر يوتيوب.

المتنافسون على جوائز ذا بيست

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وروبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا وفريق بايرن ميونيخ الألماني، والأسطورة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتتنافس 3 أهداف على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام، وهي هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام في مباراة آرسنال في شهر مارس الماضي بالدوري الإنجليزي، وهدف باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك أمام اسكتلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي.

ويبقى الهدف الثالث بتوقيع الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي في مرمى تشيلسي الإنجليزي في أبريل الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترشح لجائزة أفضل لاعبة كل من الإسبانية جينيفر هيرموسو ومواطنتها أليكيسا بوتيلاس ثنائي برشلونة، بجانب الأسترالية سام كير نجمة تشيلسي الإنجليزي.

ويتنافس على لقب أفضل مدرب في العالم الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي.

ويتنافس على لقب أفضل مدرب لفرق السيدات لويس كورتيس مدرب برشلونة الإسباني، وإيما هايس مدرب تشيلسي الإنجليزي، وسارينا فيجمان مع منتخبي هولندا وإنجلترا.

وترشح الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي والإيطالي جيانلويجي دوناروما والألماني مانويل نوير لجائزة أفضل حارس مرمى، كما ترشحت 3 حارسات للقب الأفضل وهن الألمانية أنا كاترين بيرجر حارسة تشيلسي الإنجليزي، والتشيلية كريستيان إندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان ثم ليون في فرنسا، والكندية ستيفاني لين ماري لابي حارسة مرمى باريسن سان جيرمان.

وسيتم الإعلان عن جائزة أفضل مشجع واللعب النظيف والتشكيل المثالي في العام.

ويعتمد الاتحاد الدولي على تصويت مدربي وقائدي المنتخبات والصحفيين والجماهير بنسبة 25% لكل فئة، بجانب الإنجازات التي حققها كل مرشح.

أسهم صلاح

يتطلع اللاعب المصري محمد صلاح لحصد جائزة الأفضل للمرة الأولى في تاريخه، مراهنا على تألقه مع ليفربول خلال العام المنقضي.

ويغيب صلاح عن الحفل لظروف ارتباطه بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وتألق صلاح بشكل لافت في العام المنقضي على المستوى الفردي بهز الشباك مع ليفربول، وسجل 35 هدفا على صعيد البطولات التي شارك بها مع الريدز.

ويأتي تألق صلاح الفردي متزامنا مع عدم تحقيقه أي بطولة مع ليفربول، وهو عامل سيلعب دورا كبيرا في تتويجه بالجائزة من عدمه، بخلاف أنه لم يتوج مع منتخب مصر بأي لقب.

وقال عبدالمنعم شطة مدير الإدارة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي ”كاف“ لـ“إرم نيوز“، إن صلاح على المستوى الفردي يستحق لقب أفضل لاعب في العالم خلال الموسم المنقضي، ولكن مسألة عدم تتويجه بالألقاب ستكون أزمة ستواجهه في فرص التتويج.

وأشار إلى أن أفريقيا بالكامل وبالطبع العرب يأملون أن يحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم، خاصة أنه إنجاز كبير ولم يحدث منذ أن فاز جورج ويا بجائزة الكرة الذهبية، أن توج لاعب أفريقي بمثل هذه الجوائز العالمية.

حظوظ ميسي

يتسلح ليونيل ميسي بتتويجه بلقب كوبا أمريكا في العام المنقضي مع منتخب الأرجنتين، وهو هداف النسخة الماضية برصيد 4 أهداف.

وسجل ميسي مع فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان 34 هدفا على مدار العام المنقضي، وهو ما يتسلح به أيضا النجم الأرجنتيني لاقتناص الجائزة بعدما حققها في عام 2019.

فرص ليفاندوفسكي

يحمل ليفاندوفسكي لقب جائزة ذا بيست بعدما حقق الجائزة في العام المنقضي متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويعتمد ليفاندوفسكي على تتويجه مع بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية، بجانب لقب الدوري الألماني، كما اعتلى صدارة ترتيب هدافي البوندسليجا في الموسم الماضي.

وسجل ليفاندوفسكي 62 هدفا مع بايرن ميونيخ في العام المنقضي، وهو رقم يعزز فرص تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم.