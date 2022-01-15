محمد صلاح بعد فوز مصر على غينيا بيساو: لم نقدم الأداء الأفضل لكني متفائل بالقادم

اعترف محمد صلاح، قائد مصر، أن منتخب بلاده لم يقدم المستوى المنتظر منه في أول جولتين من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لكنه أبدى تفاؤله بالتحسن في المباريات المقبلة.

وبعد الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا في الجولة الافتتاحية، تحسن أداء مصر لكنها احتاجت إلى هدف صلاح لتفوز بصعوبة بنفس النتيجة اليوم السبت على غينيا بيساو التي سجلت هدفا قرب النهاية ألغاه الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: ”أكيد سعيد بالفوز وليس مهما من يسجل أو من لا يسجل.

”أحاول المساعدة على قدر استطاعتي، وأهم شيء أننا حققنا الفوز. كنا محظوظين قليلا في النهاية، وبإذن الله سنحقق نتيجة أفضل وأداء أفضل بعد ذلك“.

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي: ”أتمنى مواجهة الصعوبات بشكل أفضل. الأداء ليس أفضل شيء في آخر مباراتين.

”الفرق جيدة في أفريقيا وتلعب كرة جيدة، وكلها تضم محترفين، ونحن من أقل منتخبات تملك محترفين في البطولة، لكن أنا متفائل بالخير في القادم“.

وباتت مصر تملك ثلاث نقاط وتحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط، قبل أن تلعب في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل.

وقال صلاح الذي سدد في القائم بعد دقيقتين من البداية: ”كنا نحتاج إلى الفوز بالمباراة للتركيز في الوصول إلى أبعد مدى يمكننا الوصول إليه في البطولة. كما يتابع الجميع، فإن البطولة صعبة جدا. ستكون الأمور صعبة ونحن سنبذل قصارى جهدنا“.

ورد القائم ثلاث تسديدات لمصر بواقع واحدة لصلاح وأخرى لمصطفى محمد في الشوط الأول، إلى جانب تسديدة البديل أحمد سيد (زيزو).

وأحرز صلاح هدفا في الشوط الثاني، ليقود بلاده للفوز 1-صفر على غينيا بيساو بشق الأنفس في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون اليوم السبت.

وسجل صلاح، المرشح مع ليونيل ميسي وروبرتو ليفاندوفسكي لجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، هدف مصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 69.

وأصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو وهو نفس رصيد السودان. ولدى نيجيريا ست نقاط وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.