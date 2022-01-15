هدف محمد صلاح في مرمى غينيا بيساو واحتفاله الغاضب (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أول أهداف الفراعنة في شباك غينيا بيساو، في المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وتسلم محمد صلاح عرضية متقنة من عمر السولية من الناحية اليمنى ليسدد مباشرة وتسكن شباك منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني.

وبعد الهدف بدا صلاح غاضبا حتى في طريقة احتفاله والتي يبدو أنها جاءت من الضغوط الواقعة عليه.

وانتهى الشوط الأول من عمر لقاء مصر وغينيا بيساو بالتعادل السلبي.

وعاند القائم منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول، حيث تصدى لتسديدة أرضية قوية من محمد صلاح مرت من تحت يد الحارس لكن القائم الأيسر تصدى للكرة وحرم مصر من هدف مبكر.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى، كما أن منتخب السودان تعادل مع غينيا بيساو 0/0.

وتعد مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في ثاني مواجهات الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021، هي الأولى في تاريخ مواجهات كلا المنتخبين.

وتأهل المنتخب النيجيري إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب السوداني 3 / 1، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما توقف رصيد منتخب السودان عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب النيجيري في الجولة الثالثة الأخيرة مع غينيا بيساو، فيما يلعب منتخب السودان مع نظيره المصري.