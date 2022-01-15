المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

أصبح منتخب نيجيريا ثالث المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، إثر فوزه على السودان.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على السودان بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتتصدر نيجيريا المجموعة بست نقاط إذ سبق لها الفوز 1-صفر على مصر في أول مباراة.

وتوقف رصيد السودان عند نقطة واحدة من مباراتين، بعد التعادل دون أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.

وأول المتأهلين لدور الـ16 كان المنتخب الكاميروني، وذلك بعدما اكتسح إثيوبيا بنتيجة 4-1، الخميس، رغم أنه كان متأخرًا بهدف مبكر.

ووصل المنتخب الكاميروني للنقطة السادسة بعد الفوز في أول مباراتين، ليصبح أول فريق يحجز مقعده في ثمن النهائي.

ولحق منتخب المغرب بنظيره الكاميروني بعدما تأهل هو الآخر إلى دور الـ16 عقب فوزه على جزر القمر بهدفين دون رد، مساء الجمعة.

وعزز أسود الأطلس صدارتهم للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ليتأهلوا للدور القادم مبكرًا.

وستحسم جميع بطاقات التأهل رسميًا، مساء الخميس، في العشرين من يناير الحالي.

ويتأهل 16 منتخبًا إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الست التي ضمت كل واحدة منها 4 منتخبات، حيث صعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن النهائي برفقة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في بلادها، خلال الفترة من 9 يناير 2022 حتي 6 فبراير من نفس العام.

وشهدت البطولة منذ انطلاقها العديد من الأزمات الغريبة، كان أبرزها وجود تهديدات أمنية وتحذيرات في مدينة بويا التي تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم: مالي، وغامبيا، وتونس، وموريتانيا.

وأيضًا مشكة التحكيم، حيث أطلق حكم مباراة تونس، ومالي، الزامبي ”جاني سيكازوي“ صافرة النهاية قبل الدقيقة 90، ما أثار غضب منتخب ”نسور قرطاج“ الذي كان يبحث عن هدف التعادل في مدينة ليمبي في الكاميرون ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

الواقعة أثارت غضب الجهاز الفني التونسي واللاعبين، وانتهت باحتساب المنتخب التوسني خاسرًا للقاء.