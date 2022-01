تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو

ينتظر الجمهور المصري التشكيلة الرسمية التي سيعلنها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، للفراعنة في مواجهة غينيا بيساو، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى، كما أن منتخب السودان تعادل مع غينيا بيساو 0/0.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وخلفه غينيا بيساو والسودان برصيد نقطة واحدة، ثم منتخب مصر بلا نقاط.

Can you guess the winner tonight?

🇬🇼 🆚 🇪🇬

𝘼𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙩 𝙡𝙪𝙘𝙠𝙮 |#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GNBEGY | @1xBet_Eng

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 15, 2022