تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو

ينتظر الجمهور المصري التشكيلة الرسمية التي سيعلنها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، للفراعنة في مواجهة غينيا بيساو، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى، كما أن منتخب السودان تعادل مع غينيا بيساو 0/0.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وخلفه غينيا بيساو والسودان برصيد نقطة واحدة، ثم منتخب مصر بلا نقاط.

ولم يسبق أن تقابل منتخب مصر ضد غينيا بيساو في أي لقاء رسمي أو ودي.

ولم يعلن أي من المنتخبين التشكيلة الرسمية، حتى الآن، للمباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ولكن يعد التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو، هو محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف في الدفاع، ومحمد النني وحمدي فتحي في الوسط، وأمامهما محمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.