التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام غينيا الاستوائية، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

وتقام مباراة أخرى بين السودان ونيجيريا قبل مواجهة مصر وغينيا بيساو في المجموعة ذاتها.

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وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى، كما أن منتخب السودان تعادل مع غينيا بيساو 0/0.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر وغينيا بيساو ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة على ملعب (رميدي أدجيا).

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وخلفه غينيا بيساو والسودان برصيد نقطة واحدة، ثم منتخب مصر بلا نقاط.

ولم يسبق أن تقابل منتخب مصر ضد غينيا بيساو في أي لقاء رسمي أو ودي.

عضو باتحاد الكرة يكشف العائق الأبرز أمام فسخ تعاقد كيروش مع منتخب مصر (فيديو) https://t.co/NrYCioMQav pic.twitter.com/lAndIAT3Rk — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

أفكار كيروش.. وأسلحة مصر

يخوض المنتخب المصري مواجهة غينيا بيساو باحثا عن رد الاعتبار ومصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت الذي قدمه في لقاء نيجيريا.

وواجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر انتقادات واسعة؛ بسبب سوء الاختيارات وتغيير مراكز اللاعبين.

وحاول كيروش إبعاد الاتهامات عن نفسه متحدثا عن أخطاء حكم لقاء نيجيريا بكاري جاساما، وعدم احتساب ضربة جزاء لصالح مصر، كما أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن مصلحة الفريق هي الأهم وبالنسبة له النجم هو الفريق، تعليقا على حديث البعض بأن صلاح النجم الأوحد لمنتخب مصر.

وتلقى منتخب مصر ضربة قوية بإصابة الظهير الأيمن أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، كما يعاني أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر من شد في عضلات السمانة، وقد يغيب لأكثر من 10 أيام.

ومن المرجح أن تشهد تشكيلة منتخب مصر في مواجهة غينيا بيساو عودة عمرو السولية لاعب خط الوسط، بعد تعافيه من الإصابة في مباراة الأهلي والرجاء المغربي ببطولة كأس العرب.

كيروش يدخل في مشادة كلامية مع أحد المشجعين بعد خسارة مصر أمام نيجيريا https://t.co/tdPpJVQGwt pic.twitter.com/6yRQBxA8qc — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

ويعتمد كيروش على طريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وعمر كمال وأيمن أشرف في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره محمد النني وعبدالله السعيد، مع ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

مفاجآت غينيا بيساو

يبحث منتخب غينيا بيساو عن مفاجأة، خاصة أن المستويات تبدو متقاربة في البطولة، كما أن أغلب المنتخبات لم تظهر بصورة مميزة.

ويعاني مدرب غينيا بيساو باسيرو كانيدي من الإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب الثنائي حارس المرمى موريس جوميز والمهاجم جوزيف ميندي.

وتعافى الثلاثي جوناس مينديز وجورجينيو إنتيما وليونيل ألفيس من فيروس كورونا بعدما تحولت المسحة الخاصة بهم إلى سلبية.

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ويعتمد منتخب غينيا بيساو على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل بالدي، وأمامه رباعي خط الدفاع سوريانو ماني وأوبا سانجانتي وفالي كاندي وجيفرسون إينكادا.

ويقود خط الوسط جورجي كاندي، وبجواره موريتو كاساما ومامادو بيلي، مع ثلاثي الهجوم بيكيتي سيلفا وماما بالدي وفريدريك ميندي.

وقال ربيع ياسين نجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن منتخب مصر بحاجة للتركيز الشديد وتحقيق الفوز؛ من أجل استعادة الثقة، مؤكدا أن الجيل الحالي قادر على التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بشرط التحلي بالروح القتالية.

وأوضح أن منتخب غينيا بيساو لديه عناصر مميزة، لكن المنتخب المصري يستطيع أن يعبر هذه المواجهة حال صحح كيروش الأخطاء التي وقع فيها، خاصة في خط الهجوم.