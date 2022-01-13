طه إسماعيل: مصطفى شوبير يجب أن يخرج من الأهلي.. الشناوي لن يسمح لأحد باللعب

طالب طه إسماعيل الخبير الكروي المصري، عضو لجنة الكرة الأسبق للنادي الأهلي المصري، بضرورة أن يخرج مصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر للإعارة واللعب بعيدًا عن ناديه الحالي.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية بعد تعادل الأهلي مع الجونة في كأس الرابطة المصرية، إن مصطفى شوبير حارس واعد، ولكنه يحتاج للعب بصفة مستمرة، كي تزداد خبرته ونضوجه الفني.

ويرى إسماعيل أن مصطفى نجل الإعلامي الشهير أحمد شوبير لن يحصل على فرصته في الأهلي؛ بسبب تواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأحمر ومنتخب مصر.

وأوضح: ”الشناوي حارس متميز، ولن يترك مكانه بسهولة لأحد في الأهلي.. لن يسمح لأحد أن يأخذ مكانه؛ لأن الشناوي لا يقبل بالجلوس احتياطيا ولا يستطيع المدرب أن يفرض عليه ذلك“.

ودفع موسيماني بعدد من اللاعبين الشباب في تشكيلته لمباراة الجونة التي أقيمت عصر اليوم، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وفضل موسيماني الاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير، ونجل الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، بدلا من علي لطفي.

وقد يحرس علي لطفي عرين النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تعويضا لغياب محمد الشناوي المشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب التعادل اليوم: ”دفعت بمصطفى شوبير؛ لأنه كان يجب أن أحافظ على علي لطفي، ففي حال أشركته وتعرض لإصابة، من سيشارك في كأس العالم للأندية؟“.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والجونة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

ولم تنجح مساعي الفريقين في هز شباك أحدهما طوال 90 دقيقة من المباراة.

وتقام في وقت لاحق من اليوم الخميس، مباراتان من المجموعة ذاتها، تجمع الأولى بين سموحة والإسماعيلي، فيما يلتقي في الثانية المقاولون العرب والبنك الأهلي.