هل يقصد محمد صلاح؟.. وزير الرياضة المصري يشن هجوما على لاعبي المنتخب المحترفين

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري نقدًا لاذعًا للاعبي منتخب بلاه عقب المستوى السيئ الذي ظهر عليه أحفاد الفراعنة أمس أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

خسر منتخب مصر مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا 0-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا بيساو.

وقال صبحي في مداخلة تليفزيونية: ”المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لن تكون للتمثيل المشرف.. أي تقصير عن أداء الواجب لن نصمت عليه“.

كما قال صبحي على هامش تواجده بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، إن المحترفين الخمسة لم يؤدوا دورهم على الوجه الأمثل مع المنتخب خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا.

وأوضح: ”المحترفون يؤدون مع فرقهم الأوروبية أدوارًا دفاعية وهجومية بكل حماس، ويجب عليهم تقديم أداء جيد مع المنتخب“.

أشرف صبحي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر على الهواء: انتوا برة في انديتكم بتبذلوا قصارى جهدكم .. لازم تبذل مثله مع منتخب بلدك #صدى_البلد #على_مسئوليتي #امم_إفريقيا #AFCON2021#TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/JTRSw85mqC — صدى البلد (@baladtv) January 12, 2022

تصريحات صبحي بعد الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح وباقي المحترفين من جانب الجماهير المصرية، اتهامهم بأنهم لا يلعبوا مع المنتخب المصري الوطني بنفس الروح والجدية كما يفعلوا مع أنديتهم في أوروبا.

وشدد على ثقته في الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين: ”هنكون راضيين عندما تقدمون أداء كبيرا وسنكون غير راضيين عن الأداء غير الجيد“.

خسرت مصر مباراتها الأولى في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقطت أمام نظيرتها نيجيريا بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأهدر ”بيليه“ لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82، وسدد زميله في منتخب غينيا ”بيساو جوزيف منديس“ ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر إلى مرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان دون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، يوم الثلاثاء.

ولعب منتخب مصر الشوط الأول بشكل سيئ، حيث أفتقد خلاله ”الفراعنة“ الرغبة الحقيقية في التسجيل، وكان استحواذه على الكرة سلبي الفاعلية دون خلق أي تهديد حقيقي على المرمى النيجيري.

بالمقابل ظهر المنتخب النيجيري أكثر قوة على المستوى الهجومي، واستطاع هز شباك محمد الشناوي بهدف جميل أحرزه المهاجم ”كيليتشي إيهياناتشو“ من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء المصرية، صوبها مباشرة في المرمى.

وتواصل الأداء المخيب لمنتخب مصر في الشوط الثاني رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وكان النيجيريون قريبين جدًا من تعزيز تقدمهم في أكثر من مناسبة لولا تألق الشناوي في التصدي لها، وإبعاد الخطر عن مرماه.

وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، والتي تتذيل المجموعة بعد تعادل السودان، وغينيا بيساو.