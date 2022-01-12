عضو باتحاد الكرة يكشف العائق الأبرز أمام فسخ تعاقد كيروش مع منتخب مصر (فيديو)

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، عن تفاصيل عقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، والعائق الأبرز الذي يقف أمام فسخه في حال أراد الاتحاد اتخاذ هذه الخطوة، بسبب سوء مستوى ”الفراعنة“ تحت قيادته، وكان آخرها الخسارة أمام نيجيريا، مساء الثلاثاء، في مستهل مشوار كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر تعرض للهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون.

وشدد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامج الإذاعي، اليوم، أن كيروش راتبه الشهري يقدر بـ130 ألف يورو (أي مايوازي 2 مليون و340 ألف جنيه)، إذ يكون من حقه الحصول على إجمالي قرابة الـ42 مليون جنيه حال الإقالة.

وهو ما رد عليه عامر حسين في تصريحات إذاعية، يوم الأربعاء ”حال فسخ تعاقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر، سيحصل على راتبه كاملا لمدة سنة ونصف السنة وليس الفترة المتبقية في عقده، وهذا ما وصل لنا من المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، بعد تكليفه بمراجعة كافة العقود التي أبرمتها اللجان السابقة“.

وأضاف ”يجب أن يكون الجميع مهيأ للدعم والمساندة حتى شهر مارس المقبل لأنه لا يوجد شيء في أيدينا“، بحسب تصريحاته في إشارة إلى صعوبة إقالة المدرب البرتغالي.

وتابع ”لم نتواصل مع كيروش كمسؤولين بعد المباراة، وهذه مباراة ولا أحد يستطيع التحدث في الوقت الحالي، لا بد من الهدوء، ولا يوجد حديث يقال“.

وأردف ”لا بد أن يلعب كل لاعب في مركزه، حتى لو مستواه أقل، وجميع اللاعبين ظهروا بشكل سيئ أمس، لو كل لاعب لعب في مركزه سيكون الشكل أفضل، وهذا ما حدث في آخر 20 دقيقة، فمثلا محمد صلاح لم يكن في مركزه، وكذلك الأمر للثنائي مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه“.

واستهلت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد سبعة ألقاب مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة، يوم الثلاثاء.

سجل كليتشي إيهيناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل السودان دون أهداف مع غينيا بيساو التي أهدرت ركلة جزاء وسددت كرة أخرى في القائم.

وأبدى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر حزنه على الخسارة عقب المباراة.

وقال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة ”الأداء في الشوط الأول كان فقيرا للغاية وهذه هي الحقيقة ولم نكن موجودين في الملعب.

”بدأنا اللعب في الشوط الثاني ولم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا“.

وأضاف قبل مواجهة غينيا بيساو والسودان في المباراتين التاليتين ”خسرنا هذه المباراة لكن هناك ست نقاط يجب أن نحصل عليها أمام غينيا بيساو والسودان من أجل التأهل“.