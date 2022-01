ميدو: كيروش لا يحترم الشعب المصري

وجه الإعلامي أحمد حسام ”ميدو“ نقدًا لاذعًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وخسرت مصر مباراتها الأولى في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقطت أمام نظيرتها نيجيريا بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال ميدو خلال برنامجه التليفزيوني: ”كيروش لا يحترم الشعب المصري ويتعامل بتعال مع لاعبينا“.

وأضاف: ”هذا المدرب البرتغالي يعتقد أنه يقود منتخبا صغيرا، أقول له مصر منتخب كبير ولا يجب أن يظهر بهذا الشكل المزري“.

وواصل ميدو انتقاده لكيروش بسبب دخوله في مشادة مع أحد المشجعين عقب نهاية اللقاء، وأكد ما حدث غير مقبول بالمرة، وكان يجب على وائل جمعة مدير الكرة في المنتخب المصري أن يتدخل ويمنعه من الاحتكاك بالمشجع.

وعن خطة اللعب قال ميدو إن كيروش أربك محمد صلاح بعدما وظفه في عمق الملعب، ما جعله يفقد مميزته، كما أنه وظف مصطفى محمد في مركز الجناح، كما أنه دفع بمحمد شريف في آخر دقيقتين.. ماذا تتوقع أن يفعل لك؟ كيروش أربك جميع لاعبي منتخب مصر“.

واستطرد: ”لو كنت مكان مصطفى محمد كرأس حربة والمدرب اختار محمد صلاح للعب برأس حربة، كنت سأفتعل أزمة معه“.

واختتم: ”كيروش لو نيجيري الجنسية مش هيعمل كده مع منتخب مصر، وظلم محمد عبدالمنعم اللاعب الصغير الذي دفع به ضد أفضل لاعبي نيجيريا سيمون“.

📽️ 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇳🇬 1-0 🇪🇬

🔥 Here's how both teams kept the thriller going right until the very end! 👇#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #NGAEGY | @Football2Gether pic.twitter.com/8HFIaKnXG5

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 11, 2022