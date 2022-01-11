وجه الإعلامي أحمد حسام ”ميدو“ نقدًا لاذعًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وخسرت مصر مباراتها الأولى في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقطت أمام نظيرتها نيجيريا بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال ميدو خلال برنامجه التليفزيوني: ”كيروش لا يحترم الشعب المصري ويتعامل بتعال مع لاعبينا“.

وأضاف: ”هذا المدرب البرتغالي يعتقد أنه يقود منتخبا صغيرا، أقول له مصر منتخب كبير ولا يجب أن يظهر بهذا الشكل المزري“.

ميدو: #كيروش لا يحترم الشعب المصري ويتعامل بتعالي، يعتقد أنه يقود منتخب صغير. أقول له مصر منتخب كبير، وكان يجب على وائل جمعه منعه من الاشتباك مع المشجع.#مصر_نيجيريا #AFCON2021 #منتخب_مصر @midoahm pic.twitter.com/qHnmRXJwjd — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

وواصل ميدو انتقاده لكيروش بسبب دخوله في مشادة مع أحد المشجعين عقب نهاية اللقاء، وأكد ما حدث غير مقبول بالمرة، وكان يجب على وائل جمعة مدير الكرة في المنتخب المصري أن يتدخل ويمنعه من الاحتكاك بالمشجع.

وعن خطة اللعب قال ميدو إن كيروش أربك محمد صلاح بعدما وظفه في عمق الملعب، ما جعله يفقد مميزته، كما أنه وظف مصطفى محمد في مركز الجناح، كما أنه دفع بمحمد شريف في آخر دقيقتين.. ماذا تتوقع أن يفعل لك؟ كيروش أربك جميع لاعبي منتخب مصر“.

واستطرد: ”لو كنت مكان مصطفى محمد كرأس حربة والمدرب اختار محمد صلاح للعب برأس حربة، كنت سأفتعل أزمة معه“.

واختتم: ”كيروش لو نيجيري الجنسية مش هيعمل كده مع منتخب مصر، وظلم محمد عبدالمنعم اللاعب الصغير الذي دفع به ضد أفضل لاعبي نيجيريا سيمون“.

واستهلت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة.

ولعب منتخب مصر شوطا أول سيئا، أفتقد خلاله ”الفراعنة“ للرغبة الحقيقية في التسجيل، وكان استحواذه على الكرة سلبي الفعالية دون خلق أي تهديد حقيقي على المرمى النيجيري.

وسجل كليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

في المقابل ظهر المنتخب النيجيري أكثر قوة على المستوى الهجومي واستطاع هز شباك محمد الشناوي بهدف جميل أحرزه المهاجم كيليتشي إيهياناتشو من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء المصرية، صوبها مباشرة في المرمى.

وتواصل الأداء المخيب لمنتخب مصر في الشوط الثاني رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وكان النيجيريون قريبين جدا من تعزيز تقدمهم في أكثر من مناسبة لولا تألق الشناوي في التصدي لها وإبعاد الخطر عن مرماه.

وبهذا حصدت نيجيريا ثلاث نقاط ثمينة واحتلت صدارة المجموعة الرابعة، بينما ستحاول مصر التعويض السبت القادم عندما تلتقي غينيا بيساو لحساب الجولة الثانية.