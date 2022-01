ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أفريقيا

خسرت مصر مباراتها الأولى في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما سقطت أمام نظيرتها نيجيريا بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأهدر ”بيليه“ لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82، وسدد زميله في منتخب غينيا ”بيساو جوزيف منديس“ ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر إلى مرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان دون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، يوم الثلاثاء.

ولعب منتخب مصر الشوط الأول بشكل سيئ، حيث أفتقد خلاله ”الفراعنة“ الرغبة الحقيقية في التسجيل، وكان استحواذه على الكرة سلبي الفاعلية دون خلق أي تهديد حقيقي على المرمى النيجيري.

بالمقابل ظهر المنتخب النيجيري أكثر قوة على المستوى الهجومي، واستطاع هز شباك محمد الشناوي بهدف جميل أحرزه المهاجم ”كيليتشي إيهياناتشو“ من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء المصرية، صوبها مباشرة في المرمى.

وتواصل الأداء المخيب لمنتخب مصر في الشوط الثاني رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وكان النيجيريون قريبين جدًا من تعزيز تقدمهم في أكثر من مناسبة لولا تألق الشناوي في التصدي لها، وإبعاد الخطر عن مرماه.

وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، والتي تتذيل المجموعة بعد تعادل السودان، وغينيا بيساو.

