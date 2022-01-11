كيروش يدخل في مشادة كلامية مع أحد المشجعين بعد خسارة مصر أمام نيجيريا

دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في مشادة كلامية مع أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات، والذي استشاط غضبا بعد خسارة الفراعنة أمام نيجيريا، يوم الثلاثاء، بهدف دون رد، سجله لاعبه كيليتشي إيهيناتشو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 31.

وظهر في الصور المتداولة كيروش وهو يتجه بشكل غاضب لأحد المشجعين في المدرجات، حيث طالبه الأخير بالرحيل عن قيادة منتخب مصر، ليرد كيروش بأن عليه النزول للتدريب بدلا منه، ليقوم الجهاز الفني المعاون والمنظمون بإبعاد المدرب سريعا قبل أن يتطور الأمر.

تصريحات كيروش

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”الشوط الأول كان فقيرا، ولم نكن موجودين على أرضية الملعب“.

وأضاف: ”بدأنا اللعب في الشوط الثاني، لم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا“.

واختتم: ”خسرنا هذه المباراة وهناك 6 نقاط يجب أن نحصدها من السودان وغينيا بيساو، وسنتأهل للدور المقبل“.

واستهلت مصر، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد سبعة ألقاب، مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا، ضمن المجموعة الرابعة، اليوم الثلاثاء.

سجل كليتشي إيهيناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر، لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط قبل مباراة غينيا بيساو والسودان في وقت لاحق اليوم.

تفوق منتخب نيجيريا خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة وشكل عدة هجمات خطيرة على مرمى مصر، ونجح في الخروج متقدما بهدف في هذا الشوط.

مع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر تغييرا ثانيا، لينزل أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح الظهير الأيسر.

وافتتح المنتخب النيجيري الشوط الثاني بهجمة سريعة على مرمى الشناوي، وسدد كينيث أوميرو رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 48 أنقذ الشناوي وعارضة مرمى مصر فرصة خطيرة لنيجيريا من تايو أونيي.

وتمكن أحمد حجازي ومن خلفه الشناوي من إحباط هجمة واعدة لنيجيريا في الدقيقة 57 شكلت خطورة بالغة من تمريرة سايمون.

وشهدت الدقيقة 64 هجمة واعدة لمنتخب مصر، عندما توغل البديل أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء نيجيريا ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع.

ولاحت فرصة مهمة أمام محمد صلاح في الدقيقة 71 من تمريرة زيزو، لكن الكرة تعثرت تحت قدميه لتضيع فرصة هدف التعادل لمصر.

وشهدت الدقيقة 77 فرصة لتشيديرا إيجوكي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات.

وسقط زيزو داخل منطقة جزاء نيجيريا في الدقيقة 79 وطالب بركلة جزاء، لكن الحكم بكاري غاساما أشار إلى استمرار اللعب.