توقف مباراة مصر ونيجيريا أكثر من 3 مرات لتغيير الكرة

شهدت مباراة مصر ضد نيجيريا في مستهل مشوارهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون حاليا، واقعة غريبة كانت بطلتها الكرة التي تلعب بها المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (رومدي أدجيا) في مدينة غاروا الكاميرونية بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وقام الحكم بكاري جاساما بإيقاف اللعب 3 مرات في خلال 10 دقائق؛ بسبب استبدال الكرة غير الصالحة للعب، بسبب ضغط الهواء فيها.

هي الكور دي نوعها ايه يا جماعة 😅#مصر_نيجيريا — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) January 11, 2022

وتلقى منتخب مصر ضربة قوية في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وغادر أكرم توفيق ظهير أيمن منتخب مصر بسبب الإصابة في الدقيقة 12 إثر إلتحام قوي مع موسيس سيمون جناح منتخب نيجيريا.

واشتكى أكرم توفيق من آلام قوية في ركبته وهو ما اضطر المدرب كيروش لاستبدال اللاعب مبكرا، وحل على حساب محمد عبدالمنعم مدافع فيوتشر ومنتخب مصر.

ومن المنتظر أن يخضع أكرم توفيق لفحوصات طبية لتحديد مدى قوة إصابته وفترة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ويشارك أكرم توفيق للمرة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تألقه مؤخرا مع الأهلي والمنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو كما شارك بقوة في بطولة كأس العرب.

ويلعب المنتخبان ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، التي يلعب فيها المنتخب المصري بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

بدأت المواجهات بين المنتخبين في تصفيات أولمبياد روما 1960، وتفوق الفراعنة بنتيجة 6-2 ثم فازوا بنتيجة 3-0 ثم حقق الفراعنة فوزا عريضا في كأس الأمم الأفريقية 1963 بنتيجة 6-3.

وكان الفوز الأول لمنتخب نيجيريا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1973، ثم تقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1978 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 4-0 ورد الفراعنة بالفوز بنتيجة 3-1.

وتجدد الموعد في كأس الأمم الأفريقية 1980 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، ثم تفوق المنتخب النيجيري في نصف نهائي كأس الأمم 1984 بعد التعادل بنتيجة 2-2 وفاز النسور بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في أمم أفريقيا 1988، ثم تفوق منتخب نيجيريا بهدف دون رد في نسخة 1990 ثم تعادلا أيضا دون أهداف في نسخة 1994، وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1995.

وتجدد الموعد في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 وفاز الفراعنة بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 2017 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز الفراعنة بنتيجة 1-0.