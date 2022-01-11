تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مواجهة نيجيريا، بكأس الأمم الأفريقية.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم بمواجهة نيجيريا، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخبان ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، التي يلعب فيها المنتخب المصري بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

وقرر كيروش الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيغيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني.

وفيما يلي التشكيل الكامل لمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

خط الوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومحمود حسن ”تريزيغيه“.

خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الحارس الثاني محمد أبو جبل ومدرب حراس المرمى عصام الحضري توجها إلى الكاميرون للانضمام إلى منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية بعد أن جاءت نتيجة فحوصهما سلبية لكوفيد-19.

وتخلف الاثنان عن السفر مع الفريق، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بعض أفراد الجهاز الفني؛ بعد أن جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري إن نتائج الفحوص التي خضع لها أعضاء المنتخب الوطني الذين تخلفوا عن السفر مع الفريق بسبب إصابتهم بكوفيد-19، أصبحت سلبية الآن.

وأضاف الاتحاد المصري في موقعه على الإنترنت: ”اتخذت إدارة الاتحاد كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن“.