محمد صلاح عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول: لا أطلب أشياء مجنونة والأمر بيد الإدارة

قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إن طلباته بشأن عقده ليست ”مجنونة“، وإن مستقبله في آنفيلد ليس في يده، مع استمرار المحادثات مع اللاعب المصري الدولي بشأن توقيع عقد جديد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو حزيران 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب في البقاء مع ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017، وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في مقابلة مع مجلة ”جي.كيو“ نشرت اليوم الثلاثاء: ”أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر بيد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة.

”عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطاءك هذا الشيء، يجب عليهم أن يفعلوا ذلك؛ لأنهم يقدّرون ما فعلته للنادي“.

وتابع: ”أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف. الأمر بأيديهم“.

كما تحدث صلاح عن بداياته في عالم الاحتراف، قائلا: ”أعطيت كل شيء، كل حياتي كانت فقط من أجل كرة القدم، عندما تشعر أن حلمك يتلاشى، فأنت تريد أن تفعل كل شيء لتحقيقه، كل ما يتطلبه الأمر للنجاح سأفعله“.

وأردف: ”يسعد الناس دائمًا بمكان وجودهم، الناس لديهم روتينهم أو منطقة راحتهم أو أي شيء يريدون تسميته، لا يحبون التغيير، هذا ما نحن عليه كبشر“.

واستطرد: ”الناس يعانون لسنوات لأنهم لا يريدون التغيير، لكن بالنسبة لي، كنت بحاجة إلى التغيير، لقد ضحيت بكل ما بوسعي لمجرد البقاء في أوروبا“.

وصلاح موجود حاليا في كأس الأمم الأفريقية، حيث تلعب مصر ضد نيجيريا في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الرابعة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول مع آرسنال في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد غد الخميس، ثم يواجه برنتفورد في الدوري يوم الأحد.

وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم إليه قادما من روما صيف 2017.

في 229 مباراة شارك فيها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا، وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.