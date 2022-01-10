رسميا.. الأهلي المصري يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية

تحفظ النادي الأهلي المصري بشكل رسمي على موعد بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الإمارات، يوم 3 فبراير المقبل.

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أن خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء حضر ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، اليوم الإثنين، والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

🚨🚨الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في ورشة عمل اللجنة المنظمة للبطولة 🦅 pic.twitter.com/TsRcbEKD3W — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 10, 2022

وسجل مرتجي اعتراضه على موعد البطولة أمام اللجنة المنظمة للمونديال، مؤكدا أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مرتجي لمسؤولي اللجنة المنظمة خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليًّا جهود 9 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين في بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية.

وشدد مرتجي خلال اجتماعه بمسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة على أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والاتحاد الأفريقي ”كاف“ تجاه مسؤوليتيهما نحو البطولتين، والعمل على نجاحهما دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة.

وتنتهي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 6 فبراير المقبل في الكاميرون، بينما يخوض الأهلي مواجهته الأولى في مونديال الأندية ضد مونتيري المكسيكي يوم 5 من الشهر المقبل.