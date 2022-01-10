محمد صلاح: منتخب مصر ليس مرشحا للفوز بكأس أفريقيا لكن سنسعى للفوز باللقب

قال النجم المصري محمد صلاح، إن منتخب بلاده ليس مرشحا للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون، لكن أشار إلى أنه وزملاءه سيسعون للتتويج باللقب.

ونال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، وهو أكثر منتخب تتويجا باللقب، لكن آخر ألقابه كان في عام 2010، وكان قد ودع نسخة 2019 ومن دور الـ16.

ميدو: محمد صلاح أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.. وتواصل مع مسؤولين لإزالتها (فيديو) https://t.co/keUbYlQsJG pic.twitter.com/YV30VtHmbm — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، اليوم الإثنين: ”سنفعل أقصى ما لدينا للفوز غدًا أمام نيجيريا، المسألة تتعلق بعمل الفريق ككل، أنا مجرد شخص وسط 11 لاعبًا، وسنعمل معا للفوز في كل المباريات“.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”منتخب مصر ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس أفريقيا، لكن سنبذل قصارى جهدنا لنعود بالكأس إلى مصر“.

وتابع: ”الضغط الكبير من الجمهور بسبب أننا الأفضل في القارة من حيث عدد مرات تحقيق اللقب“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن محمد صلاح شارك في 73 مباراة مع منتخب مصر، سجل فيها 43 هدفا وصنع 24.

تجمع كبير لجماهير الكاميرون أمام مقر إقامة منتخب مصر احتفاء بمحمد صلاح (صور) https://t.co/LVBpwg1tYX pic.twitter.com/1q03DAjAfn — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وأتم نجم ليفربول: ”المدرب كارلوس كيروش يقوم بعمله بشكل جيد، وصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم“.

وتابع: ”عقلي منتخب مصر ولا أفكر في أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة“.

وواصل صلاح: ”لم أفز ببطولة كبرى مع مصر، أحب ذلك وأتمنى أن يتحقق هذا الأمر في كأس أفريقيا، لعبت لمنتخب مصر لمدة 10 سنوات، وأحب أن أفوز بشيء مع منتخب بلادي“.

وبسؤاله عن تصويته في جائزة الأفضل ”The Best“ التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، قال: ”لن أكشف عن صوتي“.

روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب ويدعوهما للعب في آسيا أو أوروبا https://t.co/ORJfSflcp2 pic.twitter.com/jxc5x1ESga — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

ويتنافس محمد صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي في القائمة النهائية لجائزة الأفضل، حيث من المقرر أن يقام حفل الجائزة يوم 17 يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر في كأس أفريقيا في المجموعة الرابعة، حيث يستهل رفاق صلاح مشوارهم بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ثم السودان.

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا وحصد اللقب 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.