إعارة محمود كهربا.. حل سحري أم خروج بلا عودة من الأهلي المصري؟

أعلن النادي الأهلي المصري إعارة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا بشكل رسمي إلى فريق هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر بنية البيع النهائي.

إعارة كهربا جاءت بعد عامين فقط من صفقة انتقاله التي أثارت جدلا واسعا بعد رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد كسر عقده وهو ما ورطه في غرامة ضخمة تتخطى 32 مليون جنيه تم توقيعها من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رسميًا: إعارة كهربا لاعب الأهلي المصري إلى هاتاي سبور التركي https://t.co/0o2jtJN8cZ pic.twitter.com/yPW3JVRFAh — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وعلى مدار عامين، حاول كهربا إظهار بصماته مع الأهلي ولكن رحلته تلخصت ما بين لمحات من التألق وأزمات بالجملة ليخرج من القلعة الحمراء بعد خلاف حاد مع مدربه بيتسو موسيماني.

وأصبح السؤال هل ستكون إعارة كهربا بمثابة حل سحري لأزماته مع موسيماني أم أنها خروج بلا عودة للفريق الأحمر؟ وهو ما تحاول إرم نيوز الإجابة عنه في هذا التقرير:

صفقة جماهيرية

منذ تعاقد الأهلي مع كهربا وذهب البعض إلى كونها صفقة جماهيرية في المقام الأول لخلاف اللاعب مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وذهب البعض الآخر إلى أن صفقة كهربا هدفها تعويض رحيل رمضان صبحي نجم الأهلي إلى بيراميدز عقب نهاية إعارته من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقدم كهربا نجاحات جيدة مع الزمالك بعد عودته من الإعارة للاتحاد السعودي وساهم بقوة في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

كورونا يهدد لاعبي الأهلي المصري.. وكهربا يودع زملاءه قبل الرحيل إلى الدوري التركي https://t.co/uZOwBu3loa pic.twitter.com/UOyKTaemje — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وقال حماده طلبة مدافع الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن كهربا كان أكثر نجاحاً بلا شك مع الزمالك بغض النظر عن البطولات التي حققها مع الأهلي وكونها أكثر مما حققه مع الفريق الأبيض.

وأضاف: “ الأمور لا تقاس هكذا في رأيي فدور كهربا كان أكبر في الزمالك ولعب بصورة أساسية بل وكان نجم الشباك في الفريق الأبيض بعكس ما حدث مع الأهلي“.

ملخص رحلة كهربا

بدأت رحلة كهربا مع الأهلي في شهر يناير 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر بعدما كسر اللاعب عقده.

وخاض كهربا 71 مباراة بقميص الأهلي وسجل 17 هدفا وصنع 10 أهداف لزملائه ولكن كهربا لعب مع الأهلي كبديل في 34 مباراة وبدأ أساسيا في 37 مباراة ولكنه خرج ولم يستكمل المباراة في 25 لقاء وهو ما يعني أنه فقط لعب 12 مباراة كاملة مع الأهلي.

وتوج كهربا مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 2020 و2021 وكأس السوبر الأفريقي والدوري وكأس مصر.

كهربا: لم أندم على رحيلي من الزمالك.. وصعبان علي نفسي بسبب وضعي في الأهلي (فيديو) https://t.co/u9IFXObbSg pic.twitter.com/UbKI0ngxD2 — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وقال محمد عامر نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن كهربا أحد اللاعبين الموهوبين وأصحاب القدرات المميزة ولكن رحلته مع الأهلي كان الجميع ينتظر منها نتائج أفضل بكثير.

وأوضح أن كهربا يتميز بأنه دائما يبحث عن تسجيل الأهداف وهز الشباك وأرقامه ليست ضعيفة ولكن كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان لأن كهربا لاعب دولي ويستطيع التألق والمشاركة أساسياً مع الفراعنة.

صدام معلن.. ومفاجأة موسيماني

دخل كهربا في صدام معلن مع مدربه بيتسو موسيماني بعد واقعة غريبة برفض كهربا مصافحة مدربه عقب لقاء طلائع الجيش بالدوري في الموسم الماضي وتم تغريمه بسبب هذه الواقعة.

وجاء الصدام الثاني بين كهربا وموسيماني بعد مؤتمر صحفي عقب لقاء الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري وحديث أحد الصحفيين حول وعد موسيماني لكهربا بالمشاركة وهو ما أثار حفيظة مدرب الأهلي وتساءل حول مصدر معلومة الصحفي وألمح لتسريب كهربا أخبار الفريق عبر وسائل الإعلام.

وجاءت المفاجأة من موسيماني بأنه لم يطلب إعارة كهربا وذلك عبر حواره بقناة (إم بي سي مصر) لتزيد الغموض حول قرار رحيل اللاعب وخاصة أن البعض اعتبر رحيل كهربا بمثابة حل سحري للاعب.

وقال عادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن إعارة كهربا حل سحري بالفعل فاللاعب بحاجة للمشاركة ليعود لمنتخب مصر ويستعيد مستواه بخلاف أن موسيماني لم يمنحه الفرصة بالفعل رغم تصريحات المدير الفني.

وأضاف: ”أنا واثق بشكل شخصي أن كهربا سيعود للتألق مع هاتاي وسيكون محط أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر لأنه لاعب موهوب وهداف وأنا لعبت بجواره في صفوف إنبي وأعلم قدراته جيدا“.

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بنود مثيرة للتساؤلات

وتبدو هناك بنود مثيرة للتساؤلات حول صفقة إعارة اللاعب وعلى رأسها تمديد عقده لموسم إضافي وهو ما يعكس رغبة الأهلي في الاحتفاظ بخدمات اللاعب وإعادته مرة أخرى وليس كما يقال إنها خطوة للتخلص من كهربا.

وفي الوقت ذاته، وضع نادي هاتاي سبور بندا يسمح له بشراء عقد اللاعب وهو ما يجعل مسألة رحيل كهربا نهائيا أمرا واردا بقوة حال تألقه مع الفريق التركي.

وقال كهربا في حوار تليفزيوني بقناة ”إم بي سي مصر“ إنه سيخرج لمدة 6 أشهر للإعارة وواثق في عودته مرة أخرى لصفوف الأهلي كما وضع كهربا ورقة في الجزء المخصص له في غرف الملابس مكتوبا عليها ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 أشهر للتأكيد أنه سيعود مرة أخرى.