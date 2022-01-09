رسميًا: إعارة كهربا لاعب الأهلي المصري إلى هاتاي سبور التركي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، انتقال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا قال فيه إن توفيق قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال كهربا إلى النادي التركي، دون أن يكشف عن القيمة المادية للصفقة.

كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا ارتباطه بالنادي، ورغبته الشديدة بخدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة، وفقًا لبيان النادي الأحمر.

🔴| إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر🦅 pic.twitter.com/jy3SABIT7x — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 9, 2022

وخرج كهربا، لاعب الزمالك السابق، من حسابات المدرب بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة ولم يكن يجلس حتى على مقاعد البدلاء، ما دفعه للبحث عن فرصة للعب بشكل منتظم.

ويحتل هاتاي سبور المركز الخامس في الدوري التركي.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، في صيف 2019.

وينتظر ”كهربا“ حكمًا من الفيفا، بعد أن قام نادي الزمالك بشكوى اللاعب الذي قرر فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل كهربا معارًا للفريق التركي مقابل نصف مليون دولار، إضافة إلى بند يتيح شراء عقده مقابل 3.5 مليون دولار.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال أفريقيا، سجل فيهما هدفًا، وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.