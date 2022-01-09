رسميًا: الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عبدالشافي

نجح نادي الزمالك المصري في تجديد تعاقده مع محمد عبدالشافي، مدافع القلعة البيضاء، لمدة موسمين إضافيين، لينتهي عقده الجديد في عام 2024.

وكان عقد عبدالشافي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ.

ووقع اليوم الظهير الأيسر المخضرم محمد عبدالشافي، على تمديد عقده مع القلعة البيضاء لموسمين، وذلك بعد مفاوضات قصيرة مع إدارة النادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورًا لعبدالشافي وهو يوقع عقود تجديده بعد جلسة جمعته مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بصفوف الفريق الأبيض.

وكان عبدالشافي رحب بتجديد عقده مع النادي بدون أي شروط، وعقد جلسة مع المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، ووقع اللاعب على عقود التجديد للفريق لمدة موسمين.

يذكر أن محمد عبدالشافي من أبناء قطاع الناشئين في الزمالك، ولكنه رحل إلى غزل المحلة عام 2006، ثم للقلعة البيضاء في 2009، ورحل في 2014 إلى النادي الأهلي السعودي، ليبدأ رحلة الاحتراف في الملاعب الخليجية.

ولعب عبدالشافي بالقميص الأبيض في 198 مباراة، وسجل 11 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

وتوج مدافع الزمالك بسبعة ألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية، يوم الجمعة المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: ”فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش“.

ويبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي، يوم 14 يناير الجاري.