سيد عبدالحفيظ يثير الجدل بحديثه عن اهتمام الأهلي بضم أشرف بن شرقي (فيديو)

أثار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، الجدل، بحديثه عن تفكير إدارة ناديه في الدخول بمفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب حتى الآن تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف بشأن المقابل المالي.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”بن شرقي لاعب مميز جدا وهو يلعب في ناد كبير بالتأكيد، وهو فرصة ووضع طبيعي تفكر فيه كلاعب وإمكانيات“.

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 8 مباريات محليا وأفريقيا خلال الموسم الحالي وسجل 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن اللاعبَين المغربيين بصفوف نادي الزمالك، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم أرسلا إنذارا رسميا لناديهما يشمل الاستفسار عن المستحقات المتأخرة لهما.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجّه رسالة لبن شرقي خلال جلسته مع اللاعبين الأسبوع الماضي، قائلا ”إذا أردت وجود شرط جزائي في عقدك هذا حقك الطبيعي، وفي حالة توقعيك لناد آخر فسيتم تجهيز حفلة تكريمٍ لك نظير ما قدّمته مع الزمالك وإسعادك للجماهير، وإذا لم توقع فلن تجد أفضل من هذا النادي“.

ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار على أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك قادما من الهلال في صيف 2019 لمدة ثلاث سنوات.

وخاض النجم المغربي 85 مباراة مع الزمالك وسجل 35 هدفا وصنع 20 .

ونجح بن شرقي في حصد بطولات الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.