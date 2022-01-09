ميدو: محمد صلاح أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.. وتواصل مع مسؤولين لإزالتها (فيديو)

كشف أحمد حسام ”ميدو“، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومقدم البرامج الحالي، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه وضعت داخل نادي الزمالك، قبل أن يتم استبدالها مؤخرا.

ويتواجد محمد صلاح مع بعثة منتخب مصر التي وصلت الكاميرون، أمس، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال ميدو عبر برنامجه ”الريمونتادا“، مساء السبت: ”العدو الأول لمنتخب مصر في الكاميرون ليس المنافسين ولكن فيروس كورونا“.

وأضاف: ”على مسؤوليتي محمد صلاح أبدى استياءه من لافته تحمل اسمه داخل نادي الزمالك، وطلب في معسكر منتخب مصر وأبلغ مسؤولين كبارا في الدولة بذلك وطلب أن يزال اسمه من على هذه اللافتة“.

وتابع: ”صلاح لا يريد أن يصنف نفسه إذا كان أهلاويا أو زملكاويا، هو يرى أنه محبوب بالنسبة لجماهير مصر، بجانب الأمور التسويقية الخاصة به لأنه يأتي له إعلانات لمجرد استخدام اسمه بملايين“.

واختتم: ”مسؤولو الزمالك لم يتواصلوا مع وكيل أعمال صلاح لكي يضعوا اسمه على هذه اللافته، وما طلبه اللاعب أمر طبيعي“.

ولطالما ارتبط محمد صلاح بأزمات تسويقية تخص استغلال صورته أو اسمه دون موافقته نظرا لامتلاكه رعاة وعقودا تخص هذا الأمر، مثلما حدث مع منتخب مصر في 2017 ووضع صورته على طائرة المنتخب براعٍ مخالف للراعي المتعاقد معه، ما أثار أزمة كبرى.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر مؤخرا، إطلاق اسم محمد صلاح على إحدى حدائق النادي، تكريما له على ما يقدمه خلال مسيرته، وكُتب عليها ”حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب“، لتتم إزالتها مؤخرا، وتعليق لافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي، نجم الزمالك السابق.

وأكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح ينتمى لنادي الزمالك ويشجع الأبيض، بل إنه مشجع زملكاوى متعصب، وذلك خلال فيديو عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“.

وقال خالد الغندور في تصريحاته الأخيرة عن محمد صلاح وانتمائه لنادي الزمالك: ”قولا واحدا محمد صلاح زملكاوي ومتعصب، منذ أن كان لاعبا في ناشئي المقاولون ودوري بيبسي وهو زملكاوي متعصب، محمد صلاح بعد ما اتنجم وكبر بقى لا محسوب على الأهلي ولا الزمالك لكن صلاح كان نفسه يلعب في الزمالك“.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتغيير اللافتة التي تحمل اسم محمد صلاح، خشية قيام اللاعب بمقاضاة النادي لاستغلال اسمه دون الحصول على إذن مسبق منه، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مصرية.

وسبق أن أطلق مجلس إدارة نادي الزمالك أسماء كل من محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض ورضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق على حدائق بالنادي.

يذكر أن محمد صلاح يتنافس مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بجائزة ”الأفضل“ لعام 2021.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الفائز بالجائزة في حفل يوم 17 يناير الجاري.

وخلال 2021 قاد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس أمم أفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ومع ناديه ليفربول احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي ويتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الجاري برصيد 16 هدفا.