تجمع كبير لجماهير الكاميرون أمام مقر إقامة منتخب مصر احتفاء بمحمد صلاح (صور)

تجمع عدد كبير من الجماهير الكاميرونية أمام فندق إقامة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في مدينة جاروا من أجل مصافحة ورؤية نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتجمع بعض المشجعين الكاميرونيين أمام مقر إقامة المنتخب المصري في مدينة جاروا، لرؤية محمد صلاح.

وأثار وصول محمد صلاح إلى الكاميرون حالة من الفرحة بين الجماهير، التي استقبلته في المطار، وهتفوا كثيرًا باسمه.

وعلى متن طائرة خاصة غادر المنتخب المصري الأول لكرة القدم بلاده، اليوم السبت، متوجهًا إلى الكاميرون لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للعبة الشعبية، والتي تنطلق في العاصمة ياوندي، غدًا الأحد، بمواجهة بين أصحاب الأرض، وبوركينا فاسو.

وتخلف عن بعثة مصر إلى البطولة 7 عناصر منهم 3 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم: ”من المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً، حيث يخضع أعضاؤها لمسحة طبية فور الوصول، وتتوجه مباشرة إلى مقر إقامتها لاستئناف برنامجها استعدادًا للمباراة الأولى أمام نيجيريا، الثلاثاء المقبل.

وسيبدأ منتخب مصر تدريباته، غدًا الأحد.

وسيلتقي منتخب مصر بعد ذلك مع منتخبي غينيا بيساو، والسودان.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أعلن، أمس الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021، وذلك قبل أقل من أسبوعين على الإعلان رسميًا عن الفائز بالجائزة.

ودخل القائمة النهائية التي كشف عنها الـ“فيفا“ عبر حسابه على ”تويتر“، كل من الثلاثي: النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويتصدر ”صلاح“ حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع ليفربول برصيد 16 هدفًا.

وسييتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ“فيفا“ للأفضل ”ذا بيست – The Best FIFA Football Awards“ خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 17 يناير 2022.