كورونا يهدد لاعبي الأهلي المصري.. وكهربا يودع زملاءه قبل الرحيل إلى الدوري التركي

يترقب الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري نتيجة المسحة الطبية التي يخضع لها بعض لاعبي الفريق المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد).

وغاب عدد من لاعبي الأهلي عن التدريبات الجماعية، اليوم السبت؛ بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وغاب أيضاً الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني ورامي ربيعة ووليد سليمان بدون أسباب واضحة، وسيخضع الرباعي لمسحة احتياطية قبل عودتهم للمران.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إنه تم وضع خطة طبية تجنباً لتفشي وباء كورونا داخل الفريق؛ تحسباً لإصابة أحد اللاعبين الغائبين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على لاعبي الفريق باتباع أقصى الدرجات في الإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

على صعيد آخر، ودع محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي زملاءه في مران اليوم السبت، قبل الرحيل معاراً إلى فريق هاتاي سبور التركي في شهر يناير الجاري.

ونشر حمزة علاء حارس الأهلي صورة عبر انستجرام لورقة كتبها كهربا لزملائه في غرف الملابس: ”ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 شهور“.

وقال أحمد يحيى وكيل اللاعب في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه سيعقد جلسة اليوم السبت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وسيتم التواصل مع مسؤولي نادي هاتاي سبور لوضع الرتوش الأخيرة لاستكمال تجربة الإعارة.

وأوضح أن كهربا استقر على خوض تجربة الرحيل للدوري التركي أملاً في الحصول على فرصة أساسية، مؤكداً أنه يتبقى بعض البنود البسيطة يتم الاتفاق عليها حول الراتب السنوي وتمديد العقود.